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NTV'den skandal ifade! 'Belediye başkanları bile var'

NTV'nin sunucularından Oğuz Haksever, 400 bin nüfusluk Sultanbeyli'deki mülkiyet problemiyle ilgili haberi servis ederken "Belediye başkanları bile var" ifadesini kullanarak büyük bir skandala imza attı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:35
NTV'den skandal ifade! 'Belediye başkanları bile var'

Bakanlar kurulu toplantısı sonrası Başbakan Binali Yıldırım'ın " Sultanbeyli'nin tapuları dağıtılacak" şeklindeki açıklaması tüm gözleri bu ilçeye çevirdi.

OĞUZ HAKSEVER'DEN SKANDAL İFADE

NTV muhabirlerini ilçeye gönderen kanal yönetimi, vatandaşlara mikrofon uzatarak tapu sorunu konusundaki görüşlerini sordu. Ancak stüdyoda haberi sunan Oğuz Haksever, Sultanbeyli için skandal ifadeler kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANLARI BİLE VAR"

Haberi ön yargılı bir tutumla ekran başındakilere aktaran Haksever, "İmar barışı Sultanbeyli ilçesini yakından ilgilendiriyor. Neredeyse tamamı imar dışında bir yer. Ama hayat orada devam ediyor. Belediye başkanları bile var" sözlerine yer verdi.

BAŞKAN KESKİN'DEN YANIT

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli hakkındaki ifadeleriniz bizlere bilgi eksikliğinizi ve ilçemize ön yargınızı hissettirdi. İlçemizin yüzde 70'e yakını İmarlıdır" dedi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 14:35
  1. ntv
  2. Sultanbeyli
  3. Oğuz Haksever

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