NTV'den skandal ifade! 'Belediye başkanları bile var'

Bakanlar kurulu toplantısı sonrası Başbakan Binali Yıldırım'ın " Sultanbeyli'nin tapuları dağıtılacak" şeklindeki açıklaması tüm gözleri bu ilçeye çevirdi.

OĞUZ HAKSEVER'DEN SKANDAL İFADE



NTV muhabirlerini ilçeye gönderen kanal yönetimi, vatandaşlara mikrofon uzatarak tapu sorunu konusundaki görüşlerini sordu. Ancak stüdyoda haberi sunan Oğuz Haksever, Sultanbeyli için skandal ifadeler kullandı.



"BELEDİYE BAŞKANLARI BİLE VAR"



Haberi ön yargılı bir tutumla ekran başındakilere aktaran Haksever, "İmar barışı Sultanbeyli ilçesini yakından ilgilendiriyor. Neredeyse tamamı imar dışında bir yer. Ama hayat orada devam ediyor. Belediye başkanları bile var" sözlerine yer verdi.



BAŞKAN KESKİN'DEN YANIT



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli hakkındaki ifadeleriniz bizlere bilgi eksikliğinizi ve ilçemize ön yargınızı hissettirdi. İlçemizin yüzde 70'e yakını İmarlıdır" dedi.