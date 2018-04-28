Skandal! Bakana konuşma yaptırmayacaklar

Solingen saldırısının 25'inci yıldönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyalet parlamentosunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı bir anma töreninin düzenlenmeyeceği belirtildi. KRV eyalet parlamentosu İhtiyarlar Heyeti'nin bu yöndeki uzlaşmasının Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller parti grupları tarafından da onaylandığı bildirildi.

Alman haber ajansı Deutsche Welle da yer alan habere göre, Düsseldorf kentindeki eyalet parlamentosunun Sosyal Demokrat ve Yeşiller milletvekillerinin Çavuşoğlu’nun parlamentoda konuşma yapmaması için Cuma günü görüştükleri ve mutabık kaldıkları belirtildi.

AİLE DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NU ANMA TÖRENİNE DAVET ETTİ

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Başbakanı Armin Laschet, Solingen saldırısının kurbanı olan Genç ailesinin isteği üzerine Düsseldorf'taki eyalet parlamentosunda düzenlenecek anma etkinliğine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu davet etmişti.

"SİYASİ PARTİ KAVGASINA DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ"

KRV eyaleti hükümetinin sözcüsü Christian Wiermer, Solingen saldırısınının yıldönümü anmasının, "siyasi parti çekişmeleriyle" gölgelenemeyeceğini ifade etti. Wiermer, 29 Mayıs 1993’teki saldırının "ne Almanya ne de Türkiye’deki seçim kampanyası için bir siyasi parti kavgasına dönüştürülemeyeceğini" söyledi..

SOLİNGEN SALDIRISINDA TÜRK AİLEDEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Solingen'de 29 Mayıs'ta düzenlenecek anma törenine ise katılacak. Almanya’nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcılar tarafından Türklerin yaşadığı bir bina kundaklanmış, çıkan yangında Genç ailesinden beş kişi yaşamını yitirmişti.