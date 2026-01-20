Skandal açıklama geldi: Kaptan pilot ona defalarca yumruk attı! Gerçek şaşırttı! Duyan adeta buz kesti...

Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda (LAX) eşine az rastlanır bir skandal yaşandı. Kalkış için pist başında ilerleyen EVA Air uçağında, kaptan pilot ile ikinci pilot arasında “hız sınırı” yüzünden çıkan tartışma fiziksel şiddete dönüştü. Öfkesine hakim olamayan kaptan, kendisine kural hatırlatması yapan yardımcısını defalarca yumrukladı.

Havacılık dünyası, emniyetin en üst düzeyde olması gereken kokpit içerisinde yaşanan akılalmaz bir darp olayıyla sarsıldı. Tayvanlı havayolu şirketi EVA Air’e ait bir uçakta, kalkış öncesi taksi yapıldığı sırada kaptan pilot ile ikinci pilot arasında disiplin ve güvenlik krizi çıktı. Olay, saniyeler içinde bir şiddet eylemine dönüştü.

“Hızlı Gidiyorsun” Uyarısı Öfke Patlamasına Neden Oldu

Olayın fitili, Malezyalı olduğu belirtilen ikinci pilotun, uçağı taksi yolunda olması gereken hız limitinin üzerinde kullanan kaptan pilotu uyarmasıyla ateşlendi. İkinci pilot, uçağın 30 knot olan hız sınırını aştığını fark ederek Tayvanlı kaptan pilot Wen’i birkaç kez sözlü olarak uyardı.

Kaptan pilotun uyarıları dikkate almaması üzerine, ikinci pilot Standart Operasyon Prosedürleri gereğince uçağın güvenliğini korumak adına manuel olarak frenlere müdahale etti.

Kendi hatasını düzelten yardımcısının müdahalesini bir “hakaret” olarak algılayan kaptan Wen, bir anda kontrolünü kaybetti. Görgü tanıklarının ve hazırlanan raporların aktardığına göre; kaptan pilot, yan koltuğunda oturan yardımcısını en az dört kez yumrukladı. Saldırı sonucu ikinci pilotun elinin arkasında ciddi şişlik ve morluklar oluştu.

EVA Air’den Jet Karar: Kaptan Açığa Alındı

Olayın havayolu yönetimine bildirilmesinin ardından EVA Air yönetimi hızla harekete geçti. Şirketten yapılan resmi açıklamada, kaptan pilotun derhal görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Havayolu yetkilileri, uçuş emniyetini tehlikeye atan ve profesyonellik dışı davranışlara “sıfır tolerans” gösterileceğini vurguladı. Soruşturma kapsamında kokpit ses kayıtları ve mürettebat ifadeleri titizlikle incelenirken, Los Angeles yerel makamlarının da olayla ilgili adli süreç başlatabileceği belirtiliyor.

Havacılık uzmanları, bu tür olayların nadir görüldüğünü ancak kokpit içerisindeki hiyerarşik baskının ve stres yönetiminin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattığını ifade ediyor.