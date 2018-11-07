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Suudilerden bir skandal daha! 1 milyon Müslümanın hac ve umre yapması engellendi

ABD'nin kuklası haline gelen Suudi Arabistan bir skandala daha imza attı. Suudi yönetimi, İsrailli ve Filistinli Müslümanların hac farzını yerine getirmek için aldığı Ürdün pasaportunu kabul etmeyeceklerini açıkladı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:54
Suudilerden bir skandal daha! 1 milyon Müslümanın hac ve umre yapması engellendi

İsrailli ve Filistinli Müslümanlar Ürdün pasaportu alıp hac farzını yerini getiriyordu. Ürdün pasaportunu iptal eden Suudi Arabistan, 1 milyon Müslüman'ın hacca gitmesini engelledi.

Ürdün pasaportu alınıyordu

Suudi Arabistan ve İsrail hükümetleri arasında diplomatik ilişki olmadığı için İsrail ve Filistinde'ki Müslümanlar 1978 yılından beri zamanın Ürdün Kralı Hüseyin'in kararıile hac görevlerini yerine getirmek için önce Ürdün'e gidip geçici Ürdün pasaportu aldıktan sonra hac ve umre görevlerini yerine getirmek için Arabistan'a giriş yapabiliyorlardı.

1 milyon Müslümanın hacca gitmesinin engellendi

Ürdün Hac Komitesi Başkanı Salim Shalata, Arabistan hükümetinin Kasım ayında aldığı karar doğrultusundan bundan sonra hacı adaylarının ve umre yapmak isteyenlerin geçici Ürdün pasaportlarını kabul etmeme kararı aldığını söyledi. Salim Salah, Batı Kudüs, Gazze Şeridi ve Batı kanadında bulunan yaklaşık bir milyon Müslümanın hacca gitmesinin engellendiğini söyledi.

Ürdün, Arabistan'la iletişime geçti

Ürdün İslami ilişkiler ve kutsal yerler bakanlığı ise bir milyon Müslüman'ın hac yapmasına engel olan kararın kaldırılması için Arabistanlı yetkililer ile iletişime geçtiklerini ama şuana kadar herhangi bir çözüm bulunamadığını söyledi.

Ürdün-İsrail ilişkileri

Ürdünlü bazı yetkililer, İsrail'in Arabistan'ı açık bir şekilde eleştirmediğini ve Suudi yetkililerin Ürdün pasaportu kullanan İsrail vatandaşlarının, iki ülke arasında günden güne büyüyen diplomatik büyümeden dolayı, bundan sonra kendi pasaportları ile ülkeye giriş yapma ihtimalini incelemek için böyle bir aldıklarını düşündüklerini söyledi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:54
  1. İsrail
  2. Ürdün
  3. Arabistan
  4. Filistin
  5. Gazze
  6. Kudüs

YORUM YAZ

  • dekoderdekoder40 dk önce
    Şeytan imparatorluğunun(ABD)en sadık uşağı Suud yönetiminden kutsal topraklarımızı kurtarmadıkça Hac ertelenmeliUmreye kesinlikle gidilmemeli.İnsanlığa ve İslama zulmedenlere destek olan cahilleri Allah ıslah etsin.
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