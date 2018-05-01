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Skandal '1 Mayıs' çağrısı!

Berlin'de aşırı sol gruplar 1 Mayıs gösterisinde sözde yasaklı PKK bayraklarını taşıma çağrısı yaptı.

01 Mayıs 2018 Salı 10:35
Skandal '1 Mayıs' çağrısı!

Dünyada milyonlarca işçinin kutlayacağı 1 Mayıs Almanya'da PKK şovuna dönecek. Aşırı sol gruplar "Devrimci 1 Mayıs" adı altında yaptıkları yürüyüşte, PKK bayraklarının taşınması çağrısı yaparak gösteride bu yasağın "kitlesel bir şekilde delineceği" çağrısında bulundu.

Aşırı sol gruplar 1 Mayıs çağrısını sosyal medya üzerinden örgütlerken çizgi film kahramanı Heidi'nin eline PKK bayrağı verdi.

"MÜDAHALE EDECEĞİZ" DİYEMEDİ

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, Almanya'da yasak olan PKK bayraklarının açılması halinde polisin nasıl bir tutum izleyeceği konusuna açıklık getirmedi. "Devrimci 1 Mayıs" gösterisi sırasında suç eylemlerinin cezalandırılması gerektiğini ifade eden Geisel, ancak polisin "ihtiyatlı" davranacağını ve olay çıkmasını engelleyecek bir tutum izleyeceğini dile getirdi. 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:35
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