Şizofren Avrupa, kendi kurduğu örgütle mücadele ediyor-muş! Almanya, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Irak’taki...

Alman Federal Meclisi, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle Irak’ta görev yapan askerlerinin görev süresinin 1 yıl uzatılmasına onay verdi.

"Alman silahlı kuvvetlerinin görevinin uzatılması – İstikrarı artırmak, DEAŞ’ın yeniden güç kazanmasını engellemek ve Irak’ta uzlaşmayı desteklemek" başlığını taşıyan ve Alman askerlerinin görev süresini Ekim 2023'ün sonuna kadar uzatılmasını öngören tezkere Federal Meliste 104’e karşı 535 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Oylamada 5 milletvekili çekimser kaldı.

Daha önce Bakanlar Kurulundan geçen tezkereye göre Almanya, Irak’a en fazla 500 asker gönderebilecek.

Irak’ta 2017’den bu yana görev yapan Alman askerlerinin Irak ordusuna yönelik eğitim faaliyetlerinin de devam ettiği biliniyor.