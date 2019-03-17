Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Slogan olarak 'Martın sonu bahar' diyorlar. Ben de buradan Lapseki'den hemşehrilerimize, kardeşlerimize soruyorum, 'CHP döneminde bu şehirler, bu ilçeler ne zaman baharı gördü ki bu baharı görsün değerli kardeşlerim. Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Sizin belediyecilik kariyeriniz de karneniz de sıfır." dedi.

Kurum, "Lapseki Belediyesi Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale Belediyesinin 2013'ten beri gelen süreçte 971 riskli yapının dönüştürülmesi için hiçbir ilerleme kaydetmediğini söyledi.

Belediyenin bu binalar için proje ve imar çalışması yapmadığını, sadece yükseklik ve yoğunluk verdiğini anlatan Kurum, "Biz bugün gittik, vatandaşımıza olması gereken projeye ilişkin bilgi verdik. İnşallah en yakın zamanda Çanakkale'de Ayhan başkanımızı belediye başkanı yapmak suretiyle o dönüşümü de gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, vatandaşa hizmet etme aşkıyla, gönül belediyeciliğiyle "önce millet" diyerek, "memleket işi gönül işi" diyerek bu projeleri yürütmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Bunları yürütürken de tevazu ve samimiyet içinde olmaya gayret ettiklerine değinen Kurum, gönüllere dokunmayan hiçbir işin hizmet sayılmayacağını dile getirdi.

Bakan Kurum, vatandaşın yaşam standardını yükseltmek için gerekenleri yapmaya gayret gösterdiklerini anlatarak, "Çanakkale'de son 17 yılda İller Bankası Genel Müdürlüğü ile 391 milyon liralık yatırımla 90 projeye destek verdik. 148 milyonluk yatırımımız devam ediyor. Bugün dünya standartlarında bir atık su arıtma tesisini Lapseki'ye kazandırmış oluyoruz." bilgilerini paylaştı.

- "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler"

Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Kurum, "Cumhur İttifakı içinde birlik beraberlik var. 15 Temmuz gecesi bu topraklar için, vatanımız için, bayrağımız için can verildi, kan verildi. Bu kutlu birliktelikle karşılıklı güven, birbirimize saygı var. İnşallah geleceğin Türkiyesi için o birlik, beraberlik var. Biz bunları kurarken diğer tarafta 'zillet ittifakı'nı kurdular. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler." ifadelerini kullandı.

Kurum, CHP'nin yerel seçim manifestosunu açıkladığını hatırlattı.

Bu partinin sloganına işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Slogan olarak 'Martın sonu bahar' diyorlar. Ben de buradan Lapseki'den hemşehrilerimize, kardeşlerimize soruyorum, CHP döneminde bu şehirler, bu ilçeler ne zaman baharı gördü ki bu baharı görsün değerli kardeşlerim. Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Sizin belediyecilik kariyeriniz de karneniz de sıfır. Sizin döneminiz çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır. O çöp, çamur, çukur belediyeciliğini 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, AK Parti, AK belediyecilik gelmiş ve bitirmiştir. İnşallah o hizmetleri biz 17 yıldır tüm şehirlerimizde, ilçelerimizde vermeye devam ediyoruz. Aynı anlayışla o hizmetleri vatandaşlarımıza götürüyoruz."

Hazreti Mevlana'nın "Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol." sözünü hatırlatan Kurum, "Bir yanda neyse o olan, söylediğinin arkasında duran bir 'Cumhur İttifakı' var. Diğer tarafta nabza göre şerbet veren, seçim bölgelerine göre kabuk değiştiren bir 'zillet ittifakı' var. Tabii milletimiz 31 Mart'ta sandıkta bunlara gereken cevabı verecektir." diye konuştu.

Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.