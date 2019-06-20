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Sızıl Beldesi’nde foto safari

Sivas’ın Sızır Beldesi’nde düzenlenen foto safariyoğun ilgi gördü.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:58
Sızıl Beldesi’nde foto safari

Sivas’ın Sızır Beldesi’nde düzenlenen foto safariyoğun ilgi gördü.


Suretialem fotoğraf ve sinema derneği üyelerinin katılımlarıyla Sızır Beldesinde foto safari vefotoğraf günü düzenlendi.Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer’in daveti üzerine 30 katılımcı ile düzenlenen foto safaride, Sızır’ın doğal güzellikleri ve gelenek göreneklerinin bir sonraki nesile kalıcı olarak yansıtılması amaçlandı.Çekilen fotoğraflar ile önümüzdeki günlerde bir sergi açılacağı belirtildi. Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği başkanı Yusuf Kartal, misafirperverlikleri ve sanata verdiklerini önemden dolayı Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer nezlinde tüm Sızır halkına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:58
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. sergi

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