"Size ağalık paşalık dayatanlara oy vermeyin"

VAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Önümüzde bir seçim var. Bu seçimde sizlere hizmet edecek olan hizmetkarları seçeceksiniz. Sakın size ağalık, paşalık dayatımı yapanlara oy vermeyin. Bu millet onlardan çok çekti. Artık lideriniz öncülüğünde burada onu temsil edecek ak belediyeciliği seçin." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Turhan, vatandaşlardan yetkiyi aldığı günden bu yana hizmet yolunda durmadan, düşmeden yürüyen bir liderin arkasında durdukları için Van halkına teşekkür etti.

Erdoğan'ın önüne çekilen setleri, engelleri birer birer aşarak Türkiye'yi lider ülke yapmak için azimle, gayretle çalıştığını belirten Turhan, "Yollarınız, barajlarınız yapıldı mı? Yıkılan evler, şehir yeniden ayağa kalktı mı? Çünkü Türkiye'de artık hizmet siyaseti köklerini her alana saldı. Bayındırlık, şehircilik, sağlık, eğitim hizmetlerinde, insan hakları ve demokraside çok büyük değişiklikler yapıldı. İnsanlarımız yeniden doğmuş gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün hizmetleri aldı, almaya devam ediyor." diye konuştu.

Yapılan hizmetleri vatandaşlara çok görenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef tahtasına oturttuğunu vurgulayan Turhan, "Terörle, darbelerle her türlü oyun ve tezgahlarla önünü kesmeye çalışıyorlar. Ama benim anlı şanlı Vanlı hemşehrilerim var. Onun arkasında halk var. Çünkü arkasını başka yerlere dayamadı. PYD'ye PKK'ya, Pensilvanya'ya dayamadı, milletine ve Hakka arkasını dayadı ve davasında emin adımlarla yürüyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın yedi düvel düşmanlarının hedef tahtasına Erdoğan ve Türkiye'yi koyduğunu aktaran Turhan, Van halkının Cumhurbaşkanını yüz üstü bırakmayacağına inandığını belirtti.

Turhan, vatandaşların desteği sürdüğü sürece bu davanın maksadına ulaşacağını, önünde kimsenin duramayacağını ifade ederek, "Önümüzde bir seçim var. Bu seçimde sizlere hizmet edecek olan hizmetkarları seçeceksiniz. Sakın size ağalık, paşalık dayatımı yapanlara oy vermeyin. Bu millet onlardan çok çekti. Artık lideriniz öncülüğünde burada onu temsil edecek AK belediyeciliği seçin. Çocuklarımızın istikbaline geleceğine sahip çıkacak mısınız?" diye konuştu.

- "Bizi bölmek isteyenlere 31 Mart'ta 'yeter' diyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Van'ın denizine (gölüne), Süphan Dağı'nın heybetine, Van halkının mertliğine sevdalı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla kucaklaşmak için Van'a geldiğini aktaran Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin oyunuzu alıp yol yapacakları yerde yolları çukurlarla donatanlara sizler gereken dersi verecek misiniz? Sizlerin iyi niyetini, güzel duygularını istismar edenlere artık yeter diyecek misiniz? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin gönülden hizmet anlayışını Van'da başlatacak mısınız? Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden sizlere hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Fitne odaklarına, bizi bölmek, ayırmak isteyenlere 31 Mart'ta hep birlikte 'yeter' diyeceğiz."