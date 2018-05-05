Erdoğan'dan muhalefete: "Sizden bu ülkeye fayda yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen Mısır Çarşısı'nın açılışını yaptı. Törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Medeniyetin bu topraklara vurduğu mühürler olan tarihi eserlere sahip çıkmadan geleceğe güvenle bakılamaz. Biz köksüz bir millet değiliz. . Elimizde İstanbul gibi bir hazine varken, milletin ve devletin sırtı yere gelmez, ancak İstanbul'un kıymetinin bilinmesi gerekiyor.

HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE YÖNETEMEDİK

Uğruna nice mücadelelerin verildiği bu şehrin 600 yıllık sahipleri olarak asırlar boyunca her köşesini nakış gibi işledik. Ancak Cumhuriyet döneminde İstanbul'u hak ettiği özenle yönetemediğimizi de itiraf etmeliyiz. Ecdadın asırlar boyunca üzerine titrediği güzelleri korumak bir yana şehrin en mutena köşelerinden çevresindeki bakir alanlara kadar her yerinin çirkin yapıların istilasına uğramasına dahi engel olamadık.

CHP ZİHNİYETİ KİRLİLİKTİR

Milletin ekmeğini karneye bağlayıp inancıyla uğraşan ecdad yadigarlarını yaşatmak yerine sur içinde mescid bırakmayan ve satan bir tek parti iktidarı vardı. Belediye başkanı olduğumda CHP belediyesinden aldım. CHP'den aldığımda hava kirliliği, çöp dağları vardı. Çünkü CHP zihniyeti kirliliktir.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA AYRILIK YOK

İnsanlar gelip geçici, sistemler ise kalıcıdır. Birlik ve beraberlik ruhu biz siyasetçilere önemli bir sorumluluk yükledi. MHP ile bunun gereğini yerine getirdik. 16 Nisan halk oylamasında anayasa değişikliğini MHP ile birlikte değiştirdik. Şimdi Cumhur İttifakı'nı kurduk; hep beraberiz aramızda ayrılık gayrılık yok. Meclis cumhurun ittifakı ile daha güçlü.

Yeni sistemde koalisyon yok. Sandıkta kullanılan oyun en az 5 yıllığına dönüşü yok. Seçilen cumhurbaşkanı ülkeyi bir sonraki seçimlere kadar idare edecek. Milletimizin her zamankinden daha çok şartları değerlendirmesi gerekiyor. Milletimizin cumhurbaşkanını mecliste güçlü bir grupla destekleyerek taçlandıracağına inanıyorum.

SİZDEN BU ÜLKEYE FAYDA GELMEZ

Adayını açıklamakta ittifak yapacağı partileri belirlemekte bu kadar zorlanana bu millet oy vermez. 15 milletvekilini bir tane sözde partiye verdi. Sonra meclisde sıralara baktı, onlar yok. Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi? Bunu yapanlar, bu milleti idare edeceğiz, diyor.. sizden bu ülkeye fayda olmaz. Demokrasi namus meselesidir.

Bu ittifakların amaçları, ülkenin ve milletin dertlerine derman olmak değildir.

ÇATI DAHA ÇATARKEN UÇTU GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenen ‘İstanbul Gençlik Festivali’ne katılarak gençlerin sorularını cevapladı. Bir üniversite öğrencisinin başkanlık sistemine geçildiğinde yapılacak ilk reformların neler olduğu sorması üzerine Erdoğan şunları kaydetti: “Öncelikle şu anda 25 bakanlı bir kabine var. Başkanlık sistemine geçerken bizim kabinemiz kaç kişiden oluşacak? Parlamentodan değil dışarıdan oluşturacağınız bir kabine olacak. Önce çatıyı ne yapacağız? Ama bu çatı değil ha karıştırmayın. Bu çatı değil. Bu çatı gördüğünüz gibi daha çatarken gitti. Evelallah bizim çatı şu anda bir defa proje bazında zaten hazırlıklarımı yapmış vaziyetteyim.”

SIRADA MÜNBİÇ VAR

Zeytin Dalı Harekatı ile ili ilgili bir soru üzerine de Erdoğan, yeni operasyon sinyali verdi. Erdoğan şunları kaydetti: Bundan sonraki süreçtehedefimiz belli. Şu anda kararlı bir şekilde Afrin’de duruyoruz. Orada güvenliği tamamen tesis edene kadar oradayız. Ondan sonra önümüzde İdlib var, Tel Rıfat var, Münbiç var. Görüşmeler yapılıyor. Maksat daha fazla kan akmasın diyoruz. Duma’yı falan da bu şekilde inşallah halledelim diyoruz. Bizim Suriye’nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye halkının huzuru, refahı bizim için çok çok önemli..

RESTORASYON 5 YILDA BİTTİ

Mısır Çarşısı, 5 yıl süren ve 16 milyon lira tutan restorasyon çalışmasının ardından yeniden açıldı. 354 yıldır şehir halkı yanında dünyanın dört bir yanından misafirlere de hizmet veren çarşı aslına uygun şekilde ve daha yüksek standartlarla hizmet verir hale getirildi.

CUMA NAMAZIYLA AÇILDI

Erdoğan, cuma namazını, tamir edilen Nusretiye Camii'nde kıldı ve caminin açılışını yaptı.

Kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Tophane semtimizde Boğaz'ın yine kenarında yer alan bu muhteşem eserimizin, tüm Müslümanlara hayırlı olmasını, hele hele mübarek ramazan-ı şerifin öncesinde Nusretiye Camimizi de devreye alışımızın çok hayırlı olacağına inanıyorum" dedi. Nusretiye Camii'nin tamiratı 32 milyon 945 bin liraya mal oldu.