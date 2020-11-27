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Korona Virüs Sizde hayat kurtarabilirsiniz! İmmün plazmalar 700 hastaya şifa oldu
Korona Virüs

Sizde hayat kurtarabilirsiniz! İmmün plazmalar 700 hastaya şifa oldu

Türkiye'de Kovid-19’a karşı immün plazma tedavisinin ilk kez uygulandığı Malatya’daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde, hastalığı yenen kişilerden alınan plazmalar, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 700 hastaya şifa oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:46:00 -
Sizde hayat kurtarabilirsiniz! İmmün plazmalar 700 hastaya şifa oldu

Merkezde Kovid-19'u yenen hastalardan toplanan 700 immün plazma, Ankara, İstanbul, Konya, Adana, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Mardin, Elazığ, Muş, Bingöl, Batman, Gaziantep gibi çok sayıda kentteki hastaların tedavisinde kullanıldı. Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, “Özellikle erken evrede, yoğun bakıma yatmadan önce kullanılan immün plazmaların çok etkili olduğunu gördük. İmmün plazma stoğumuz azaldı. İyileşen hastalarımızın immün plazma bağışlayarak can kurtarmasını istiyoruz” çağrısı yaptı.

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