Sizce hangisi daha ahlaklı? Birisi Türk birisi Amerikan!

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ABD'li oyuncu Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünü aldığı törende eşi hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı.

Chris Rock, "Bu bir şakaydı." dese de sakinleşmeyen Will Smith, "Eşimin adını ağzına alma." diye karşılık verdi.

Sizce hangisi daha ahlaklı?

Oscar ödülleri töreninde yaşanan anlar, bir tiyatro sahnesinde Hamdi Alkan'ın eşinin rol arkadaşı ile birlikte kullandığı ahlak dışı ifadeleri akıllara getirdi.

İrfan Kangı, rol aldı sahneyi yarıda keserek, eşi Selen Görgüzel'i izlemeye gelen Hamdi Alkan'a dönüp, "Hamdi Ağabey şimdi Selen Hanım'ı öpeceğim ama sonra bu ilişkimizi etkilemesin, öpebilir miyim? Benim eşim de burada, hanım beni eve almayacak." dedi.

İkili ahlak dışı sahne için salondaki eşlerinden izin alırken, herkes o anlarda kahkaha attı.