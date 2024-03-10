Siz uyurken fırınınız kendi kendini temizlesin: Formülü sakın kaçırmayın! Sahurda fırınlar açık olsun
Olur mu öyle şey demeyin, oluyor! Siz rahat yatağınızda yatarken fırınınız kendi kendini temizliyor. Nasıl mı? Buyrun...
Fırın temizlemek gerçekten zor bir iş… Hem saatlerce uğraşır yorulursun, hem de sonuç hiç istediğin gibi olmaz. Ama şimdi size vereceğimiz bu tarifle fırınınız ilk alındığı gündeki gibi olacak.
GEREKLİ MALZEME
- Amonyak (Eczanelerde bulabilirsiniz)
- Isıya dayanıklı Fırın kabı
- Su kabı
- Bulaşık sabunu
- Bulaşık süngeri
UYARILAR
Temizlemeye başlamadan önce bu uyarıları dikkate alın!
Temizlik işlemine başlamadan önce fırının kapalı olduğundan emin olun.
Amonyağı kesinlikle ağartıcı veya diğer fırın temizleyicileri gibi diğer güçlü temizlik maddeleriyle karıştırmayın .
Hadi başlayalım
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1. Adım – Hazırlık
Fırını 65 – 70 dereceye kadar ısıtın. Bir yandan da ocakta su kaynatın, birazdan lazım olacak.
Sıcaklık 70 dereceye ulaştığında fırını kapatın. (Çalışmadığından emin olun)
2. Adım
1 bardak amonyağı bir fırın tepsisine dökün, ardından tepsiyi fırının üst rafına yerleştirin.
Isıya dayanıklı fırın kabının içine kaynar su döküp fırının alt rafına yerleştirin
Fırının kapağını kapatın.
3. Adım – Bekleyin
Amonyak ve sıcak suya birkaç saat içinde fırınınızdaki tüm yağların erimesini sağlayacak. Siz en iyisi bu işlemi yatmadan yapın, fırınınız kendi kendini temizlesin.
4. Adım – Fırını boşaltın
Sabah fırını açın ve hem amonyak kasesini hem de su kabını çıkarın. (Ama amonyağı atmayın; daha sonra kullanabilirsiniz.)
Fırın raflarını da çıkarın ve kapağını 15 dakika kadar açık bırakarak fırını havalandırın.
5. Adım – Silin
Şimdi artık amonyağın iyice erittiği yağları kolayca silmeye sıra geldi. Bulaşık eldiveniyle yağları silin.
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