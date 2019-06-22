İhsan Aydemir

Siz neyin peşindesiniz neye hizmet ediyorsunuz herhalde cevabınız şu olabilir; biz chp zihniyetini iktidar yapmak istiyoruz. Peki size sorular: Bu chp yıllarca vatandaşların diniyle imanıyla oynadı mı, camiler harap oldu mu, satıldı mı, kapandı mı, Nuruosmaniye ve benzeri camilerin vakıf dükkanları satılıp gayrimüslimlerin de daha sonra İsrail’e, Yunanistan’a giderken havra ve kiliselere bıraktıklarını unuttunuz mu, Kur’an öğrenmenin yasaklandığı, öğretenlerin hapse atıldığını, ezan tanrı uludur diye okutulduğunu, şeriat geliyor, din devleti mi kuracaksınız diye müslümanlara hakaret edildiğini, yıllarca dindarlara gerici, yobaz mürteci diyerek yapılan baskıları unuttunuz mu?