Siz neyi savunuyorsunuz?

İnsan hakları bildirgesinde de vardır. Kimse hürriyetinden ve yaşamından kopartılamaz, yaşama hakkı elinden alınamaz… Peki; siz neye istinaden batılı mihraklarla iş birliği yaparak onların maşası olarak bu ülkenin savcısını şehit ettiniz? 31 Mart 2015 yılında terör örgütü DHKP-C militanları devletin Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı makam odasına girerek şehit ettiği ve bu menfur saldırıyı meşrulaştırmak için ölüm orucu tutan Ebru Timtik aldığı ölüm orucu emrini yerine getirirken kendi hayatını kaybetmesinin faturasını kime kesmeye çalışıyorsunuz? Teröre destek veren birine destek vermek midir hukuk… Hukuk okumak veya hukukçu olmak veyahut CHP’de siyaset yapmak… Peki neye istinaden milletin güvenini sarsan İstanbul Barosu’nun önüne dev poster astırmak ve buna izin vermek adalet mi? Etik mi? Hukuk mu? “Katil devlet” sloganı atmak ya da attırmak hukuk fakültelerinin hangi dersinde işleniyor? Baronun önünde basın açıklaması yapılması, hatta Chp il başkanı dahil bu eyleme katılınması marjinal terör gruplarına destek verir nitelikte değil midir? Bu denli gövde gösterileri yapmak hukukun, adaletin üstünlüğü sözleriyle bağdaşmadığı aşikârdır…

Her hangi bir terör örgütüne destek vermek bu ülkenin bir bireyine yakışmadığı gibi şehitlerimizin kemiklerini sızlatması ve gazilerimize karşı hakaret olarak sayarız… Düşünün Chp gençlik kolları üyesi bir yurdum genci M.Y. sosyal medyasında “Er ya da geç bunun hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür” paylaşımı yapması ne kadar siyaset adına ülkem adına utanç vericidir… Peki aynı tepkiyi neden Cumhuriyet Savcımız şehit edildiğinde vermediniz… Ne yapmaya çalışmaktasınız? Bu ülkeyi tekrar 80’li yıllara döndürmek gibi iç karışıklık naraları mı atıyorsunuz… Bu marjinal örgüt beslendiği ve akıl aldığı dış istihbarat ve ajanların beslemeleri olduğunu sizler bilmiyor musunuz? Yoksa bunları bilerek mi destek veriyorsunuz?

Bunların başlarını Almanya ve Yunanistan’ın çekmekte olduğunu istihbarat raporlarından anlayabiliyoruz ayrıca araştırmak zor değildir… Hatırlatayım malum Alman BND ajanı İngiliz pasaportlu Shak Kacynski yakalandığında DHKP-C’ye mali destek sağladığı ortaya çıkmıştı… Hatta bu ajan İstanbul Emniyeti olayında da yani plan ve proje kısmında parmağı olduğu sorgulamasında ortaya çıkmıştı…

İşler o kadar organize ki, bu ajan yakalandığında İstanbul Barosu’ndan avukat istemediğini, ölüm orucunda ölen Ebru Timtik’in çalıştığı hukuk bürosundan avukat istemesi bu işlerin uluslararası organize işler olduğunu göstermektedir…

Şimdi “Güçlü baro güçlü avukat” şu slogan bu yapılan işlerle hiç bağdaşıyor mu?

Bizler bu ülkeye adaleti tesis etsin diye mi hukukçu yetiştirmeliyiz akabinde insanların, mazlumların, haksızlığa uğramışların haklarını savunsun diye mi avukat yetiştiriyoruz…

Ama gelinen nokta, sen devletin savcısını şehit et, sonra ölüm orucuyla öl, sonra arkandan “devlet katil” sloganı atılsın…

Bu nasıl bir mantık, nasıl bir bakış açısı anlamakta zorlanıyoruz.

Bu ülkenin ekmeğini ye, suyunu iç, devletin her türlü sosyal yardımlarından faydalan, sonra ülkene batılılarla beraber ihanet et. “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” demezler mi?