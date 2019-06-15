Siz huzuru nerede arıyorsunuz?

Hüseyin Akyön/Kırıkkale

Yayın hayatına başladığı günden bugüne kadar abonesi olduğum Akit gazetesine uzun zamandır yazı göndermiyordum. Lakin gelişen olaylar ve içinde bulunduğumuz nasih durum beni yine mecbur etti.

Şöyle ibretle Türkiyemizde ve dışımızdaki olaylara bakınca ne kadar ibretlik durumlarla karşı karşıyayız. İnanın ben de şaşkınım.

Şimdi herkes diyor ki ben huzur istiyorum. Birlik, beraberlik istiyorum, kardeş olalım diyor. Peki, senin bu istediklerinin yerine gelmesi için ne yapmalıyız? Siz kerim kitabımız Kur’an’ı incelediniz mi? Peygamber Efendimizin hayatını inceledin mi? Sen ne arıyorsun güzel kardeşim? Sen bu çarpık sistemin derme çatma kanunlarıyla mı huzur bulacaksın? Yazık. Ramazan ayı boyunca şu televizyon kanallarına şöyle ibretlik gözüyle baktım. Hiçbir kanalda Kur’an bir hayat nizamıdır, Kur’an’sız bir hayat hamdır, buna inanmayanlar da hamdır bakış açısı yok.. Rabbim bu kitabı bize niye gönderdi? Ramazan’da 1 ay mukabele yapın sonra dua edin sonra da gelecek ramazana kadar duvarda, çekmecelerde, dolaplarda beklesin diye mi gönderdi? Şu televizyon kanallarına çıkan anlı şanlı hocaefendiler siz bunun hesabını Allah (c.c.)’a nasıl vereceksiniz, hiç düşündünüz mü? Heyhat ne gezer. Reytingler güzel, rantlar güzel. Zavallı hiçbir şeyden haberi olmayan bir topluluk o da güzel. Geriye ne kaldı? Hiçbir şey. Cenneti de garantiledik, eh bundan daha iyisi olur mu? Yazıklar olsun hepimize. Bak Hz. Ali ne güzel söylemiş: “Eğer dininizi iyi öğrenmezseniz yaşadığınızı din sanırsınız.”

Bak ben size kurtuluşun reçetesini veriyorum. Önce Allah’a iman sonra güzel bir itikad, güzel bir amel, güzel bir ahlak. Yetti mi? Hayır. Kur’an hayatımızda olmadığı sürece huzur bulamazsınız.

Bunu kafanıza iyice yerleştirin. Peygamber Efendimiz ahir ömründe neyin mücadelesini verdi? Hiç düşünmez misiniz? Sütunumda yer azaldı. Keşke şöyle bir kanala çıksak da bunu ayet ve hadisin ışığında milletimizin anlayacağı bir dille izah etsek. Şu Suriye’nin haline bakın.

Ülkenin başında olan zalim adam sahurda bile kendi insanlarını katledecek kadar gözü dönmüş. Sayın Cumhurbaşkanımıza selam olsun. Biraz daha gayret diyoruz. Bu Putin denilen zalimle konuşup, bu kanı durdursun. Ondan tek isteğim bu.

Başka türlü bir çıkış yok. Zaten diğer İslam ülkeleri bir başka alem. Bu belalar, musibetler yağmur gibi üzerimize akıyor. Biz İslam’dan yüz çevirdik. Rabbim bizi terbiye ediyor. Selamlar…