MERSİN (AA) - Mersin'de iki kız kardeşin ölümüne, kuzenlerinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık R.T. (68), kazada yaşamını yitiren kız kardeşler Ekin (6) ve Evrim Çakmakçı'nın (9) ailesi ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık R.T. savunmasında, Çakmakçı ailesine başsağlığı diledi.

Üzüntülü günler geçirdiğini aktaran sanık R.T, "Saygıdeğer aileden sonra en çok üzülen kişi benim. 69 yaşıma gireceğim. Bugüne kadar hiç sabıkam olmadı, karakola bile gitmedim. Kaza olduğunu vurduktan sonra anladım. Çarpma sesi duydum ve durdum. Kazadan sonra çarptığım kişilerin yanına gittim, yardımcı olmaya çalıştım. Hız yapmam mümkün değil. Yaklaşık 45-50 kilometre hızla gidiyordum." diye konuştu.

Söz verilen anne Özlem Çakmakçı ise ağlayarak "Akşamları üzerini örttüğüm iki kızımı kaybettim. Ne demeliyim ki ben hakim bey? Siz hiç iki çocuğunuzu bir gecede kaybettiniz mi? Ben yaşamıyorum artık sadece nefes alıyorum. Karşı taraf olaydan kurtulmak istiyor. Ben anneliğimi yitirdim." diye konuştu.

Baba Ali Çakmakçı da olayı kasten öldürme olarak gördüğünü belirterek sanığa tepki gösterdi.

Kazada bir böbreğini kaybeden Emine İlknur Yalçın (31) ise olay gününe ilişkin yaşananları hatırlamadığını ifade etti.

Sanığın kızı D.T, kazanın yaşandığı saatte çevrenin karanlık olduğunu belirterek babasının kullandığı araçla rampadan çıkarken yaşamını yitiren kızlar ve yaralanan kişiyi yolun karşısına dikkatsiz bir şekilde geçerken gördüğünü öne sürdü.

- Anneden sanık avukatına tepki

Sanık avukatı, kazanın yaya yolunun bulunmaması gereken virajlı bir bölgede yaşandığını savunarak "Yaya geçidi standart dışı. Müvekkilim kazada asli kusurlu değildir. Acılı aileye birkaç kez taziye ve üzüntümüzü bildirmek istedik. Bizi kabul etmediler. Acıları büyük ama zararlarını gidermeye hazır olduğumuzu da söylemek isterim." diye konuştu.

Avukatın savunması üzerine anne Özlem Çakmakçı, "Zarar dediğin ne senin?" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı kusur tespitinin yapılması ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

- Duruşma sonrası tepki

Davanın ardından Çakmakçı ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş Mersin Adliyesi önünde bir araya gelerek kazayı protesto etti. Çakmakçı çifti de sanığa tepkilerini sürdürdü.

2 Temmuz 2018'de R.T'nin kullandığı 33 EAT 61 plakalı otomobil, Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekin ve Evrim Çakmakçı ile kuzenleri Emine İlknur Yalçın'a çarpmış, iki kız kardeş yaşamını yitirmişti.