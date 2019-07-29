“Siz beni tanıyor musunuz” dedi, ekmek bıçağıyla saldırdı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da bir şahsın “Siz beni tanıyor musunuz?” diyerek elindeki ekmek bıçağıyla saldırdığı gruptaki 1 kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yan tarafında bulunan alanda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 arkadaş boş alanda otururken yanlarına gelen Hakan adlı şahıs, “Siz beni tanıyor musunuz?” deyip elindeki ekmek bıçağıyla gruba saldırdı. Olayda Türkmenistan uyruklu A.R.S.A. (17) burnundan ve kolundan yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci Gazi Devlet Hastanesine götürdü. Diğer şahıslar ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Yanımıza geldi, hemen vurdu”

Olay anını anlatan yaralı genç, “Arkadaşlarla otururken geldi bize saldırdı. Sadece bana değil, diğer arkadaşlarıma da saldırdı. Saldırganı tanımıyorum. Yanımıza geldi, hemen vurdu. ‘Siz beni tanıyor musunuz?’ dedi. ‘Ben bir şey yapmadım’ dedim. Ama vurmaya devam etti" şeklinde konuştu.

Yaralı gencin arkadaşı ise, “Yanımıza geldi çıkardı bıçağı. ‘Abi yapma’ dedim. ‘Çök yere’ dedi. Diğer arkadaşlarım kaçtı. Bize saldırdığı bıçak ekmek bıçağıydı” diye konuştu.