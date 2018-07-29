Siyonizm uşağı Sisi, Yahudi Kongresi Başkanı Lauder'i ağırladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i başkent Kahire’de kabul ettiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in de hazır bulunduğu görüşmede, Ortadoğu’daki barış girişimleri ile ilgili son gelişmelerin yanı sıra bazı bölgesel konular ele alındı.Görüşmede açıklamalarda bulunan Sisi, ülkesinin, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm temelinde anlaşmaya varılmış uluslararası şartlara uygun olarak, Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecini sürdürmeyi amaçlayan çabaları desteklediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin uzlaşısının sağlanması ve hükümetin Gazze'deki sorumluluklarını üstlenmesinin, Filistinliler ile İsrail arasındaki barış müzakerelerinin yeniden hayata geçirilmesine, adil ve kapsamlı çözüme ulaşılmasına yardımcı olacağını dile getirdi. Sisi ayrıca Mısır'ın, ABD ile stratejik ilişkilerini geliştirmeye ve ABD toplumunun farklı kesimleriyle iletişim kurmaya önem verdiğini aktardı.

DARBECİ SİSİ YÖNETİMİNİ ÖVDÜ

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder de Mısır ile ABD arasındaki güçlü ilişkilerden övgüyle söz ederek, Mısır'ın, Ortadoğu'nun ve dünyanın güvenliği ile istikrarını tehdit eder hale gelen terör tehlikesine karşı gösterdiği çabaları takdir ettiklerini dile getirdi. İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu. Dünya Yahudi Kongresi 1936 yılında kuruldu. Tüzüğüne göre kuruluş hedefi, “Yahudi halkının bekası ve birliğinin güçlendirilmesi" olan Kongre’nin başkanlığını 2007 yılından bu yana ABD'li iş adamı Ronald Lauder yapıyor.