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Siyonistlerin saldırısında yaralanan 1 Filistinli daha şehit oldu

Abluka altındaki Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, terör devleti İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 Filistinli genç daha şehit oldu.

07 Eylül 2018 Cuma 11:30
Siyonistlerin saldırısında yaralanan 1 Filistinli daha şehit oldu

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 Filistinli genç daha şehit oldu.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Acil Bölümü Müdürü Eymen el-Sehbani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey sınırındaki Cibaliya Mülteci Kampı yakınlarında 14 Temmuz'da düzenlenen barışçıl gösterilerde yaralanan Emced Fayiz Hamdune Hammade'nin (20) şehit olduğunu belirtti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla kişi şehit edildi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 11:30
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