Siyonistlerin geçtiği yerleri çamaşır suyuyla yıkadılar!
Filistin'i yok etme planı olan Yüzyılın Anlaşması'nın ilk zirvesi niteliğindeki Bahreyn'in başkenti Manama'ya gelen ABD'li ve İsraillilere tepki gösteren Bahreynliler, Siyonistlerin ayak bastığı yerleri çamaşır suyuyla yıkadı.26 Haziran 2019 Çarşamba 15:52
yeniakit.com.tr
ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt ile İsrailli ve ABD’li siyonistler, Filistin konulu ekonomi çalıştayına katılmak üzereBahreyn’in başkenti Manama'ya akın etti.
Filistin'in ABD uşağı Arap rejimlerince sözde Yüzyılın Anlaşması'nın ilk zirvesi niteliğindeki Bahreyn'deki toplantı sebebiyle şehre çok sayıda Yahudi geldi.
Duruma tepki gösteren Bahreynliler, Siyonistlerin ayak bastığı yerleri çamaşır suyuyla yıkadı.
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