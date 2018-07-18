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Siyonistlerden fişleme hazırlığı

Siber güvenlik konusunda dünya lideri olarak gösterilen siyonist İsrail’in, söz konusu alanda yeni bir yasa çıkaracağı belirtildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:44
Siyonistlerden fişleme hazırlığı

MÜNÜBE YILMAZ

Yeni yasayla, İsrail Ulusal Siber Güvenlik Dairesi çalışanlarının, siber güvenlik tehdidi olarak tespit ettikleri kişi veya örgütlerin elektronik cihazlarını hackleme yetkisiyle donatılacağı ifade edildi. Bilgisayar ya da telefon gibi cihazlara erişilirken mahkeme kararına gerek duyulmayacağı, yasal dokunulmazlık zırhına bürünüp haklarında hiçbir şekilde dava açılamayacak olan Siber Güvenlik Dairesi personelinin, yalnızca direkt bağlı olduğu başbakana hesap vereceği kaydedildi. Siber suçla mücadele bahanesiyle elde edilecek verilerin İsrail veritabanına aktarılacağı da öğrenildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:44
  1. İsrail Ulusal Siber Güvenlik Dairesi

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