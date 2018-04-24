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Siyonistlerden alçak hareket! Filistinli vatandaşın evini havaya uçurdular

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir mahkumun evini patlayıcılarla havaya uçurdu.

24 Nisan 2018 Salı 13:29
Siyonistlerden alçak hareket! Filistinli vatandaşın evini havaya uçurdular

İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi. İsrail askerleri, el-Basateen Mahallesi'nde Filistinli mahkum Ahmed Cemal Kanba'nın patlayıcılarla evini yıktı. Olayın ardından Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Cenin'in batısındaki Vadi Birkin bölgesinde çıkan olaylarda Ahmed Kanba, bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle mahkum edilmişti.

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 13:29
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  2. İsrail
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