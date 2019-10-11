İsrail subaylarından Netanyahu’ya Barış Pınarı Harekatı çağrısı: Boş durmamalıyız Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan terör devleti İsrail'in subayları, Katil Başbakan Netanyahu'ya çağrı yaparak, "İsrailliler ve Yahudiler olarak boş durmamalıyız" dedi.

yeniakit.com.tr Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde, barışı tesis etmek ve terör koridorunu kırmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Siyonist İsrail’i tedirgin etti. Büyük İsrail projesine büyük darbe vuracak harekat sonrası İsrail’den çığlık sesleri yükseliyor. Siyonist İsrail’in Başbakanı Netanyahu, dün Türkiye’nin yaptığı harekatı kınarken, katil askerler de boş durmadı. Netanyahu’ya ‘Boş durmamalıyız” çağrısı Terör devleti İsrail’in subayları İsrail Başbakanı Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi'ye çağrıda bulundu. Suriye’de terör örgütü YPG’ye yönelik saldırıları önlemek için ellerinden geleni yapmaları gerektiği çağrısını Netanyahu’ya ve Aviv Kohavi'ye ileten subaylar, “İsrailliler ve Yahudiler olarak boş durmamalıyız.” ifadelerini kullandı.

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