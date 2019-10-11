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İsrail subaylarından Netanyahu’ya Barış Pınarı Harekatı çağrısı: Boş durmamalıyız

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan terör devleti İsrail'in subayları, Katil Başbakan Netanyahu'ya çağrı yaparak, "İsrailliler ve Yahudiler olarak boş durmamalıyız" dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 12:08
İsrail subaylarından Netanyahu’ya Barış Pınarı Harekatı çağrısı: Boş durmamalıyız

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde, barışı tesis etmek ve terör koridorunu kırmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Siyonist İsrail’i tedirgin etti. Büyük İsrail projesine büyük darbe vuracak harekat sonrası İsrail’den çığlık sesleri yükseliyor. Siyonist İsrail’in Başbakanı Netanyahu, dün Türkiye’nin yaptığı harekatı kınarken, katil askerler de boş durmadı.

Netanyahu’ya ‘Boş durmamalıyız” çağrısı

Terör devleti İsrail’in subayları İsrail Başbakanı Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi'ye çağrıda bulundu. Suriye’de terör örgütü YPG’ye yönelik saldırıları önlemek için ellerinden geleni yapmaları gerektiği çağrısını Netanyahu’ya ve  Aviv Kohavi'ye ileten subaylar, “İsrailliler ve Yahudiler olarak boş durmamalıyız.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:08
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Netanyahu
  3. Aviv Kohavi

YORUM YAZ

  • OgzOgz7 dk önce
    Boş durmayın tabi sizde gelin toptan temizlik olsun
  • EKOLL EKOLL 8 dk önce
    Gelin sizi de tepeleyip aradan çıkaralım. Müslüman Filistin halkına yaptığınız zulüm arşa kadar ulaştı.
  • SeyfullahSeyfullah11 dk önce
    Ulan ......siz, millet bir Filistinli çocuk yanlışlıklan .....sa bomba patladı diyekorkudan kaçacak delik arıyorsunuz bu halinizle birde Türke kafa tutacaksınız
  • FatihhhFatihhh14 dk önce
    Çok mantıklı boş boş durmayın gidin mezar kazıyın TÜRKLER GELİYOR.
  • aliali16 dk önce
    İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYONİST P..... BOŞ DURMAYIN SİZDE GELİN LEŞ TORBANIZI ALMAYI UNUTMAYIN
  • hidirhidir18 dk önce
    len sizin hic bos/rahat durdugunuz varmi.. isiniz gücünüz günah sepetimi nasil doldura bilirim hesabi...

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