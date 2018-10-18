Siyonistler yüreğini aldı! Siyonist kurşunlara boyun eğmeyiz

Terörist İsrail ordusunun dün sabah erken saatlerde Gazze’nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli şehit oldu, 3 kişi yaralandı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının, Gazze’de 20 hedefi vurduğunu belirterek, Gazze’de hedef alınan yerler arasında tüneller, Hamas’a ait askeri üsler ve silah üretim merkezlerinin bulunduğu yalanını uydurdu. Gazze’de sivilleri hedef alan siyonistlerin saldırısında şehit olan Naci ez-Zeanin (25) annesi ve yakınları enkazdan çıkarılan cesedin başında saatlerce gözyaşı döktü. Anne eline bulaşan oğlunun kanlarını gösterip İsrail’e lanet okurken vicdan sahiplerinin yüreği yandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanı Eşref el-Kudra, Beyt Lahya beldesinde Naci ez-Zeanin (25) isimli Filistinli gencin şehit düştüğünü ifade ederken, farklı bölgelerde de 3 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

Cenaze gözyaşlarıyla uğurlandı

İsrail’in dün sabah düzenlediği hava saldırısında şehit olan Naci ez-Zeanin (25) için ailesinin yaşadığı Beyt Hanun beldesinde öğlenden sonra cenaze töreni düzenlendi. Gencin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından beldedeki mezarlıkta toprağa verildi. Bu arada Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi grupların yer aldığı Filistinli Direniş Grupları Ortak Odası’ndan yapılan açıklamada İsrail’in saldırılarının kabul edilemez olduğu belirtildi.