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Siyonistler, Türk bayrağıyla çıldırıyor

Filistinliler, Siyonist askerlerin kendilerine gerçek kurşunlarla saldırması karşısında Türk ve Filistin bayraklarını açarak direnişlerini gösteriyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:18
Siyonistler, Türk bayrağıyla çıldırıyor

MÜNÜBE YILMAZ

Filistinlilere geçmişten bugüne en büyük desteği veren Türkiye’nin İsrail zulmü altında ezilen ülke halkı için anlamı ve önemi çok büyük... Gazze’de 30 Mart’tan bu yana düzenlenen barışçıl gösteriler sürerken Filistinliler, Siyonist askerlerin kendilerine gerçek kurşunlarla saldırması karşısında Türk ve Filistin bayraklarını açarak direnişlerini gösteriyor. Dün yine Gazze sınırında İsrail askerlerinin gözünün içine sokulan Türk bayrağı, Filistin halkının Türkiye’ye olan güveninin ve umudunun göstergesi olarak dikkat çekti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 13:18
  1. Filistinliler
  2. Türkiye
  3. Gazze
  4. Türk ve Filistin bayrakları
  5. Gazze sınırı
  6. Türk bayrağı

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