Siyonistler, iki Filistinli’yi katletti

Siyonist İsrail, Filistinlileri katletmeye devam ediyor...

İsrail askerleri, Batı Yaka’nın Tubas kentine bağlı Tammun beldesinde 23 yaşındaki Muhammed Beşarat’i göğsünden vurup katletti. Görgü tanıkları, Tammun’da İsrail güçleri ile onlarca Filistinli arasında çıkan olaylarda askerlerin, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtti. İsrail askerlerinin katlettiği Beşarat için beldede cenaze töreni düzenlendi. Beşarat’ın naaşı, omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze’nin son şahidi

Bu arada İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterileri sırasında şehit ettiği 17 yaşındaki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı. Genç yaşında şehit düşen Muntasır Muhammed İsmail el-Baz için Nusayrat Mülteci Kampı’nda düzenlenen cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı. Baz’ın naaşı, Eş-Şuheda Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Gazze’de 30 Mart’tan beri yapılan gösterilerde yaklaşık 210 Filistinli şehit oldu.