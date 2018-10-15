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Siyonistler Gazze’yi yok etme hedefinde

İsrail Başbakanı, barışçıl gösterilerde yaraladıkları 22 bin Filistinli ve katlettikleri 205 şehide rağmen hâlâ öldürme tehdidinde bulunuyor. Katil Netanyahu, “Anlaşılan mesajı almamışlar. Gösterilere son vermezlerse İsrail’in başvuracağı yol çok daha ızdırap verici olur” dedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:58

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze sınırında yaşananlardan Hamas’ı sorumlu tutarak, “İsrail’in yanıtının çok sert” olacağı tehdidinde bulundu.

Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi konuşurken, Gazze sınırında yaşanan olayları önlemeye yönelik “güçlü darbeleri” devreye sokmaya çok yakın olduklarını söyledi.

Sınırdaki gösteriler nedeniyle Hamas’ı suçlayan Netanyahu, “Anlaşılan Hamas verilmek istenen mesajı almamış. Eğer buna bir son vermezlerse farklı bir yolla durdurulurlar. İsrail’in başvuracağı bu yol da çok ızdırap verici olur” diye konuştu.

Liberman da tehdit etti

Öte yandan; İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, Gazze sınırında 6 ayı aşkın süredir devam eden gösteriler sebebiyle İsrail’in tüm seçeneklerinin tükendiğini, dönüşü olmayan bir yola girildiğini ileri sürdü. Sınırda yaşananlardan Hamas’ı sorumlu tutan Liberman, “Her taşı çevirdik ve dönüşü olmayan bir noktaya geldik. Hamas’a hayal edebilecek en sert darbeyi vurmamız gereken aşamaya ulaştık” dedi.

Gazze’ye yakıt girişinin durdurulmasına tepki

İsrail Savunma Bakanı Liberman’ın, gösterilerin devam etmesini gerekçe göstererek Gazze Şeridi’ne yakıt girişini durdurma kararı ülkesinde tepki çekti. İsrail’in “Haaretz” gazetesine göre, İsrail emniyet birimi Liberman’ın yakıt girişini durdurma kararını eleştirdi. Yetkililer, Hamas’a baskı yapılması ve yakıt girişinin engellenmesi durumunda Gazze’deki insani durumun daha da kötüleşeceğini ve bunun İsrail için olumsuz olacağını belirtti. Günde 4 saat elektrik verilen Gazze’ye Katar yakıt verme işini maddi olarak üstlenip geçen hafta ilk sevkiyatı yapmıştı.   

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 12:58
  1. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  2. Savunma Bakanı Avigdor Liberman
  3. Gazze sınırı
  4. Hamas
  5. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman
  6. Gazze Şeridi
  7. Haaretz

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