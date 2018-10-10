Siyonistler Filistinli genç kızı böyle katletti
Siyonistlerin Filistinli Müslümanlara uyguladığı zulüm dur durak bilmiyor. Her gün masum Filistinliler siyonist askerler tarafından haksız yere öldürülüyor. Bunlara son örnek Filistinli genç bir kız oldu.10 Ekim 2018 Çarşamba 09:31
Siyonist İsrail askerlerinin etrafını sardığı Filistinli genç kız ellerini havaya kaldırdı "Çantamda silah ya da bıçak yok, lütfen beni öldürmeyin" diye bağırdı. İsrailli katillerin cevabı ise genç kızın üstüne kurşun yağdırmak oldu.
Oracıkta can verdi!
Eli kanlı siyonist katiller suçsuz, günahsız, gencecik bir kızı hiç acımadan oracıkta katlettiler.
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