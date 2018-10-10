Siyonistler Filistinli genç kızı böyle katletti

Siyonist İsrail askerlerinin etrafını sardığı Filistinli genç kız ellerini havaya kaldırdı "Çantamda silah ya da bıçak yok, lütfen beni öldürmeyin" diye bağırdı. İsrailli katillerin cevabı ise genç kızın üstüne kurşun yağdırmak oldu.

Oracıkta can verdi!

Eli kanlı siyonist katiller suçsuz, günahsız, gencecik bir kızı hiç acımadan oracıkta katlettiler.