Siyonistler eğitime engel oldu

İsrail askerleri, 600 öğrencinin üniversiteye girişini engellerken, 5 öğrenciyi de saldırarak yaraladı. Yaralı öğrencilerin ilk tedavileri üniversitede yapıldı. İsrail güvenlik güçleri iki öğrenciyi gözaltına alarak, bir soruşturma merkezine götürdü.

Teknik üniversitenin El Arup şubesinin müdürü Dr. Muhip Ebu Luha, İsrail güvenlik güçlerinin eğitim görevlerine mani olamayacağını ve eğitime devam edeceklerini söyledi. Öğrencilerin okula girişini engellemek için İsrail askerlerinin öğrencilere gaz bombaları attığı belirtildi.

Üniversite kaynakları, İsrail güvenlik güçlerinin okulun ana giriş kapısını kapatarak okula başka kapılardan girmelerini istediklerini söyledi.

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in üniversitenin ana giriş kapısını kapatmasını kınadı ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu, hukukun eğitim hakkını garanti altına aldığını söyledi.