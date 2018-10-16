Siyonistler buldozerlerle dayandı! Eğer Han el-Ahmer düşerse...

Terör devleti İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulanan Han el-Ahmer’e buldozerlerle dayandı. Yaklaşık 190 Filistinli bedeviye ev sahipliği yapan ve çevre bölgelerden gelenlerle birlikte 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulu da bünyesinde barından Han el-Ahmer dün sabah gergin bir güne uyandı. İsrail güçleri, sabahın erken saatlerinde buldozerler eşliğinde Han el-Ahmer yakınına geldi.

Yerlerde sürüklendiler

Bölge halkının direnişine destek vermek için Han el-Ahmer’de nöbet tutan yerli ve yabancı aktivistlere İsrail polisi, sert müdahale etti. Buldozerlerin geçişini engellemeye çalışan eylemcileri darp eden İsrail polisi, bazı aktivistleri de yerlerde sürükledi, en az 4 aktivisti ise gözaltına aldı. Yapılan sert müdahalenin ardından yolu iş makinelerine açan İsrail polisi, Han el-Ahmer’i tüm giriş ve çıkışlara kapattı.

Kudüs bağlantısı kopacak

İsrail’in planı hayata geçerse Tel Aviv ile Eriha kentleri arasında yer alan Batı Şeria’daki Ma’ale Adumim, Mishor Adumim and Kfar Adumim Yahudi yerleşim yerleri birleştirilecek ve Doğu Kudüs’ün diğer Filistin topraklarıyla fiziki bağı büyük ölçüde koparılmış olacak. Batı Şeria’da bulunan 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde 400 bin civarında Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yıkıma direnmek için barışçıl yollarla eylemlerine devam edeceklerini vurgulayan Filistinli aktivist Muhammed Hatib “Onlar bu yaptıkları ile işgal gücü olduklarını ve ne isterlerse onu yapabileceklerini kanıtlamaya çalışıyor. Onların bu davranışına karşı biz ise bedenlerimizle barışçıl şekilde direnişimize devam ediyoruz” dedi. İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Yerleşimciler zeytin ağaçlarını kesti

İşgal altındaki Batı Şeria’da bir grup Yahudi yerleşimci, Filistin lilere ait 140 zeytin ağacını kesti. Saldırıda yaklaşık 40 yıllık verimli zeytin ağaçlarının kesildiği kaydedildi. Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin korumasın da zeytin hasadı mevsiminde Filistinlilerin tarlalarına saldırı düzenlediği ifade ediliyor.

Arap Birliği’nden ses yok

İsrail’in işgal politikalarını eleştirmekle yetinen Arap Birliği, İsrail’in yerleşim birimleri inşasının Batı Şeria’nın tamamını içine alacak şekilde genişlediği uyarısında bulundu. Arap Birliği’nin Filistin ve Arap Toprakları Birimi tarafından hazırlanan bir raporda, ABD’nin teşviki ve uluslararası camianın yapılanların hesabını sormaması nedeniyle yerleşim faaliyetlerinin hızla ve Batı Şeria’nın tamamını kapsayacak şekilde genişlediği uyarısı yapıldı. Raporda, Benjamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, Filistin topraklarını müsadere edip yerleşim birimi inşaatlarını yasalaştırarak uluslararası hukuku çiğnemekle suçlandı.

Adnan'ın yancısından Mescid-i Aksa’ya baskın!

Türkiye'ye gelerek sık sık Adnan Oktar ile görüşmeler yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Aşırı sağcı milletvekili Glick sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı’ndan Harem-i Şerif’in avlusuna girdiğini belirtti. Aynı zamanda “Haham” olan Glick, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrailli vekillerin öncüsü sayılıyor.Fransız kanalı France 2’de İsrail askerleri yüzünden bacağı kesilen Gazzelileri konu alan röportajın yayınlanmaması için İsrail Büyükelçiliği, Fransız devlet kanalına baskı yaptı. Kanala mektup yazan İsrailli temsilciler röportaja tamamen yayın yasağı uygulanmasını talep etti. (Yeni Şafak)