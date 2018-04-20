Siyonist zulmü devam ediyor

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İşgalci İsrail askerleri ise mazlum Filistin halkının üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

2 FİLİSTİNLİ DAHA ŞEHİT DÜŞTÜ

İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan barışçıl göstericilere saldırısı sonucu 2 Filistinlinin şehit olduğu, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 38'e yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

100 ZEYTİN AĞACINI KESTİLER

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentine bağlı Burin beldesinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait çok sayıda zeytin ağacını kestiği bildirildi. Burin Belediyesi Meclis Başkanı Yahya Kadus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belde civarındaki Baraha Yahudi yerleşim biriminden gelen bir grup yerleşimcinin bölgedeki 100 zeytin ağacını kestiğini söyledi.

Olayı "katliam" olarak nitelendiren Kadus, ağaçların Filistinli Muhammed Reca ve ailesine ait olduğunu, Reca'nın bu ağaçların geliriyle evinin geçimini sağladığını aktardı. Burin sakinleri, belde çevresinde bulunan gayrimeşru yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudiler tarafından sık sık saldırılara maruz kaldıklarını ifade ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği belirtiliyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLERDEN IRKÇI SALDIRI

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentine bağlı Burka köyünde bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait çok sayıda araca zarar verdiği, araçlara ve duvarlara ırkçı sloganlar yazdığı bildirildi.

Burka Köy Meclisi Başkanı Adnan Berekat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin sabah saatlerinde köye baskın düzenleyerek, 50'ye yakın aracın lastiğini patlattıklarını söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin köydeki duvarlara ve araçlara ölüm tehditleri içeren İbranice ırkçı sloganlar yazdığını belirten Berekat, köyün birçok kez yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" adlı radikal örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştiriyor.

TEHLİKELİ SİLAHLAR KULLANIYORLAR

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen barışçıl gösterileri bastırmak için "derin yaralanmalara ve organ parçalanmalarına neden olan tehlikeli silahlar" kullandığı, bunun da hayatını kaybedenlerin sayısını artırdığı belirtiliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail ordusu, insanların vücudunda parçalanmalara ve derin yaralara neden olan yeni tür gerçek mermi kullanıyor." dedi.

Bunun genellikle ölümle sonuçlanan tehlikeli sağlık problemlerine yol açması nedeniyle İsrail ordusunun kullandığı "en tehlikeli mermi" olduğunu söyleyen Kudra, "Bakanlığın türünü belirleyemediği bu mermi çeşidi, yaralının vücudunun birden fazla kısmında yaralanmalara, kemik, kas, damar ve organlarda parçalanmalara neden oluyor." diye konuştu.

Bu tür mermilerle vurulan yaralılara uzun cerrahi müdahalelerde bulunulduğu, yoğun tıbbi takibe alındığı ve uzun süren tedavi sürecine tabi tutulduğunu aktaran Kudra, "Kurşun vücudu deliyor ve içeride patlıyor. Şarapnel parçaları sadece hedef alınan bölgeye değil birçok organa zarar veriyor. Aynı zamanda bu kurşunlar vücudu delip geçebiliyor." dedi.

Kudra, İsrail'in uluslararası platformlarda yasaklanan bu mermileri savunmasız göstericilere karşı sistematik ve yoğun bir şekilde kullandığını ifade etti.

İsrail ordusunun ayrıca yüzlerce Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği gaz bombaları kullandığına işaret eden Kudra, "Şu ana kadar bunun ne çeşit bir gaz olduğunu da öğrenemedik. Gaz şiddetli kasılma nöbetlerine, kalp atışının hızlanmasına, kusmaya ve şiddetli öksürüğe neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gaz bombalarına maruz kalanların sağlık durumlarının kötüleşmesi nedeniyle tekrar tekrar hastanelere başvurduğunu vurgulayan Kudra, "İsrail güçlerinin kullandığı gaz, göz yaşartıcı gaz değil, bu tehlikeli gazın içeriği ve maruz kalanların ileride sağlık durumunu nasıl etkileyeceği bilinmiyor." dedi.

Sözcü Kudra, İsrail ordusunun kullandığı plastik mermilerin de ciddi sağlık problemlerine neden olabildiğini vurguladı.

Gazze'nin doğu sınırındaki gösterilerde yaralanan ve haftalardır tedavi gören Fahd Zehd (28), vurulduğunda diz ekleminin dağıldığını ve bacağında büyük bir yara oluştuğunu söyledi.

Yaralanma nedeniyle bacak kemiğinin 8,5 santimetresini kaybettiğini ve damarlarında yırtılma meydana geldiğini ifade eden Zehd, çok şiddetli bir kanama geçirdiğini dile getirdi. Zehd, ayaklarında hala şiddetli ağrılar olduğunu ifade etti.

Gösterilerde İsrail güçlerince atılan gazdan etkilenen ve bacağına isabet eden kurşun sonucu yaralanan Ali Eşref (31) de iki hafta önce yaralanmasına rağmen halen tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Gaz bombaları atıldığında hareket edemediğini, gözlerinde şiddetli yanma olduğunu ve nefes alamadığını söyleyen Eşref, doktorların ülser teşhisinde bulunduğunu ve olayın üzerinden günler geçmesine rağmen yemek yediğinde hala kustuğunu belirtti.