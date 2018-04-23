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Siyonist vekilden alçak paylaşım: Filistinli kız vurulmalıydı

İsrail milletvekili Bezalel Smotrich, Filistinli "Cesur Kız" olarak bilinen 17 yaşındaki Ahed et-Temimi hakkında Twitter hesabından skandal açıklamalarda bulundu. Smotrich yaptığı paylaşımda, "Bence o kız (Ahed et-Temimi) en azından dizinden vurulmalıydı. Böylelikle hayat boyu ev hapsine mahkum olurdu" ifadelerini kullandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:27
Siyonist vekilden alçak paylaşım: Filistinli kız vurulmalıydı

İsrail'deki Yahudi Evi Partisinden Bezalel Smotrich, Filistin'in sembol isimlerinden cesur kız 17 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin "en azından dizinden vurulması gerektiğini" belirtti. İsrailli Milletvekili Smotrich, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bence o kız (Ahed et-Temimi) en azından dizinden vurulmalıydı. Böylelikle hayat boyu ev hapsine mahkum olurdu." ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ POLİTİKACILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Meretz Partisi Milletvekili Michal Rozin ise söz konusu açıklamaya, "Kendinden utanmalısın, geçen hafta İsrailli yerleşimciler İsrail ordusunun askerlerine taş attı, onlara ateş açtılar mı?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İsrail askerleri, 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanıyordu. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuş, bir süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

CESARET ÖDÜLÜ ALMIŞTI

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü. Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Temimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan İsrail askeri cezaevinde tutuluyor.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 16:27
  1. İstanbul
  2. Bezalel Smotrich
  3. Ahed et-Temimi

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