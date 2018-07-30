0553 313 94 23

Siyonist şeytanlar Flilistin'de asrın işgaline hazırlanıyorlar!

Kudüs'ü İsrail’in başkenti ilan ettikten sonra tüm dünyadan büyük tepki gören ABD Başkanı Donald Trump, ‘yüzyılın anlaşması’ diyerek Filistin’de asırlık işgale hazırlanıyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:15
Siyonist şeytanlar Flilistin'de asrın işgaline hazırlanıyorlar!

Süreç boyunca Trump’a akıl verenlerin ise tamamı Yahudi: Damat Jared Kushner, İsrail Büyükelçisi David Friedman ve Özel Temsilci Jason Greenblatt.

1948'de bağımsızlığını ilan eden İsrail’i tanıyan ilk ülke olan ABD, İsrail’e sağladığı maddi ve askeri yardımlarla Ortadoğu barışını tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler’de verdiği vetoların yarısından fazlasını İsrail için kullanan ABD, İsrail’e şimdiye kadar 120 milyar dolardan fazla askeri ve finansal yardımda bulundu.

Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulan İsrail’in en büyük destekçilerinin başında ABD geliyor. Washington yönetimi, maddi ve askeri yardımlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler’de (BM) İsrail’in koruyucu kalkanı gibi davranarak Ortadoğu barışını sekteye uğratan en önemli konulardan Filistin meselesinin çözümüne engel oluyor. Beyaz Saray’daki başkanlar, yıllar içinde değişse de ülkedeki güçlü Yahudi lobisi sayesinde ABD’nin İsrail politikasında kayda değer bir değişiklik gözlenmiyor. Başta İsrail’in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri politikası olmak üzere Filistinlilerin topraklarından sürülmesi ve her geçen gün İsrail işgalinin artması gibi konularda Washington yönetimi Tel Aviv’e bazen açıktan bazen de gizliden destek veriyor.

120 MİLYAR DOLARLIK YARDIM

Uzmanlara göre, Beyaz Saray’ın İsrail’e verdiği bu destek, Filistin meselesinin gün geçtikçe daha da içinden çıkılmaz bir hâl almasına ve Ortadoğu, dolayısıyla da dünya barışının bir türlü sağlanamamasına neden oluyor. Bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana ABD’nin İsrail’e yaptığı finansal ve askeri yardım tutarının 120 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

Bir tarafta ABD yardımlarıyla Ortadoğu’nun en güçlü ülkelerinden biri hâline gelen İsrail, diğer tarafta ise 6 milyona yakın insanı mülteci konumunda olan, işgal altındaki bir Filistin bulunuyor. Bu orantısız güç dengesi ve ABD’nin desteği sebebiyle İsrail, Filistin meselesinin çözümü için olumlu adımlar atmak yerine her geçen gün işgal politikalarına bir yenisini ekliyor.

İSRAİL'E VETO KORUMASI

BM’de bugüne kadar veto kartına 80’den fazla başvuran Washington yönetiminin, bu vetoların yarısından çoğunu İsrail’i korumak için kullanması dikkati çekiyor. ABD’nin bu tutumu, İsrail’in Filistin üzerindeki işgalinin güçlenmesine yol açtığı gibi Tel Aviv’in uluslararası baskı altına alınmasına da engel oluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki koltuğuna oturduktan sonra Filistin meselesinde attığı adımlar, işgali devam ettirmesi konusunda İsrail’i daha da cesaretlendirdi. Trump, ilk olarak Aralık 2017’de Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıdıklarını açıklayarak, Tel Aviv’deki ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına onay verdi.

YENİ İŞGAL ANLAŞMASI YOLDA

ABD yönetiminin, Filistin-İsrail sorununun çözümü için yeni bir plan hazırlığında olduğu biliniyor. Başkan Trump'ın ''Yüzyılın Anlaşması'' dediği plan henüz açıklanmasa da ayrıntıları basına sızmış durumda. Basında yer alan iddialara göre, hazırlanmaya devam edilen ''Yüzyılın Anlaşması'' planı, Filistin tarafına getirdiği ağır şartlar nedeniyle meseleye çözüm olmaktan çok İsrail işgalini pekiştiriyor. Söz konusu iddialara göre plan, “Kudüs’ün tamamının İsrail’in başkenti olması, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük kısmının boşaltılmaması” gibi İsrail’in lehine maddeler içeriyor.

FİLİSTİN POLİTİKASI YAHUDİLERE EMANET

ABD Başkanı Trump’ın Filistin politikasına yön veren kişilerin çoğunlukla Yahudi olması dikkati çekiyor. Bu kişilerin başında Trump’ın damadı Jared Kushner geliyor. Daha önce hiçbir diplomatik tecrübesi olmayan 36 yaşındaki Yahudi damadı Kushner’i işaret eden Trump, “Jared (Kushner) çok iyi bir çocuktur. İsrail ile kimsenin yapamayacağı anlaşmayı yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın Filistin politikasına yön veren bir diğer önemli isim ise ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman. ABD’de aşırı sağ kanada yakın duran ve yine Yahudi bir aileden gelen Friedman’ın da ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasında etkili olan bir diğer isim olduğu dile getiriliyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:15
  1. ABD
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. Siyonist İsrail
  5. Terör Devleti İsrail
  6. Yüzyılın işgali

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp46 dk önce
    En büyük problem Birleşmiş Milletler kurumu; İsrailin koruyucusu orası BM ; ABD ne yapıyor ? İsraili koruyor ; nerede ? BM de ; dünyada söz sahibi nasıl oluyorlar ? BM aracılığı ile . . . çözüm : BM yıkılması . . . Müslümanların orada işi yok ; bunu anlamadıkça İslam dünyasının hayırı yok . . . Hade dışarı . . . ne bekliyorsunuz ?Hade. . . hade. . . haydi . . . haydi . . . hade . . . hade. . . Anlamayana davul zurna az . . .
  • Nostalji Nostalji 49 dk önce
    Sadece anlaşmadan söz ediyor işgal da nereden çıktı? ABD , Misir Arabistan Ürdün ve Kuveyt ülkeleri ile anlaşıp güvenli ,barış ve huzur içindebir orta doğu yaratma çabası içinde,Ne varki Siyaset en ve din olarakİran ABD ye düşman olduğu için bunu bir işgal olarak yansıtıyor,Orta doğuda barışı İslamcı teröristlerin kolay kabul etmeyecekleri ve katliamlarına devam edecekleri aşikar,,
  • Çekirge 2 kez zıpladı...Çekirge 2 kez zıpladı...48 dk önce
    İllede savaş istiyotlar..Israil nasılsa araplar birşey yapamaz modunda...doğaru olabilir fakat Türkiye işin içine girerseeee...siyonist.ırkçıların sonu geldi demektir.
  • ahmetahmet24 dk önce
    buna karşı GERÇEK HRİSTİYANLAR ve MÜSLÜMANLARIN ASRIN SAVUNMASINA hazır olması gerekir.ABD kamuoyunu da nasıl kandırıldıklarını ÖNCE ABD diyen siyonist-neoconların ABD VERGİ GELİRLERİ VE MENFAATLERİNİ "ÖNCE SİYONİST İSRAİL" için çarçur ettiklerinin sağır sultanın da hi duyacağı şekilde medya/sosyal medya/demokratik eylem/kampanyalar ile SÜREKLİ OLARAK ve iyice duyurulması ne kadara önemli.Keşke bu amaçla KUDÜSE VE İNSAN HAKLARI KAPSAMINDA FİLİSTİNLİLERE SAHİP ÇIKAN gerçek hristiyan-müslüman ortak girişlimlerinin sayısı da artsa
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp39 dk önce
    Hep onun yaptığından bahsediyorsunuz ; bir de biz ne yapıyoruz söyleyin . . .
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Almanlar isyan etti: Erdoğan'a diz çöküyoruz
  1. Almanlar isyan etti: Erdoğan'a diz..
  2. İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın
  3. İYİ Parti toplandı! Akşener'den flaş..
  4. Gözaltına alınırken yaşamını yitiren..
  5. Bebeklerin kafa şekli nasıl olmalıdır?
  6. Göbek kordonunun işlevi nedir?
  7. A101 BİM aktüel indirim ürünleri..
  8. Ekmek zammıyla ilgili kritik açıklama!
  9. Hamilelikte varis oluşumunun nedenleri..
  10. Ekmek zammıyla ilgili kritik duyuru!
  11. AÖL 3. dönem sınav sonuçları yarın..
  12. Bebeklerde göz kayması neden olur?
  13. Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak
  14. Başkan Erdoğan'dan Adnan Oktar için..
  15. A101 aktüel 2 ağustos kampanyalı ürünler
  16. Korkunç kaza! Hamile kadının..
  17. CHP'li Edirne Belediyesi'nden pişkin..
  18. Müjde! Başvuran o paraları geri alabilir
  19. Hamileyken süt içmenin faydaları..
  20. Enginar nasıl temizlenir?
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?