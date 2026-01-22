  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Siyonist İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık dramını anlatan Hind Rajab'ın Sesi: Oscar'a aday oldu
Kültür - Sanat

Siyonist İsrail'in Gazze’de yaptığı insanlık dramını anlatan Hind Rajab’ın Sesi: Oscar’a aday oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonist İsrail'in Gazze’de yaptığı insanlık dramını anlatan Hind Rajab’ın Sesi: Oscar’a aday oldu

Siyonist İsrail'in Gazze’de yaşanan insanlık dramını anlatan, Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın yönettiği Hind Rajab’ın Sesi filminin, Oscar’da En İyi Uluslararası Film dalında ilk beşe kalarak aday gösterilmesi, vicdanlara yöneltilmiş güçlü bir çağrıdır.

Ben Hania’nın yönettiği Hind Rajab’ın Sesi filminin, Oscar’da En İyi Uluslararası Film dalında ilk beşe kalarak aday gösterilmesi, vicdanlara yöneltilmiş güçlü bir çağrıdır.

Bakanlığımız tarafından Türkiye’ye getirilen, ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sayın Emine Erdoğan’ın katılımıyla yapılan ve ardından ülke genelinde seyirciyle buluşan bu anlamlı çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

“Bu çığlığa kulak ver!” diyen bu sese kulak veren herkese teşekkür ediyoruz.

1
