Siyonist İsrail'den Türklere yönelik alçak karar

Türkiyeli Müslümanların çok ciddi rakamlara ulaşan Kudüs ziyaretlerinden rahatsız olmaya başlayan işgalci İsrail Türkiye’den Kudüs’e ve Mescid-i Aksa ziyaretine giden bazı isimleri daha önce gerekçesiz olarak tutuklayıp gözaltına almış ve vizelerini iptal ederek deport etmişti. Siyonist İsrail rejimi, geçtiğimiz günlerde Türkiye’den Filistin’e giden 90 kişilik bir gruptan 77 kişiyi hiç bir gerekçe göstermeden Filistin’e sokmamış ve deport etmişti.

Habervakti.com’un haberine göre Siyonist İsrail rejimi, Filistin topraklarına Türkiye’den gidişlerin önünü kesmek için yeni bir süteç başlattı. Türkiye’den, Kudüs’e tur organize eden firmaların kapısına kilit vurmaları anlamına gelen bu yeni gelişmeyi kamuoyu habervakti.com dan okuyacak!

SKANDAL KARAR

İsrail, Türkiye’den Filistin’e, Kudüs’e gitmek isteyenlere yönelik engelleme girişimlerine yenilerini ekledi. Buna göre bir yıl içerisinde Filistin’e giden vatandaşlar, aynı yıl içerisinde ikinci kez Filistin’e gidemeyecekler!

İsrail, Filistin topraklarına gitmek isteyen herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yılda bir kez vize vereceğini duyurdu.

Zor şartlara rağmen Kudüs seferleri düzenleyen firmalara ise yeni zorluklar gecikmedi. İsrail’in, Türk firmalarının Filistin’de çalıştığı yerel acentalarından 15.000 $ kefalet ücreti istediği bilgisine ulaştık. Buna göre Filistin’deki acentalarla çalışan Türkiye’li firmalar, her grup için ayrıca bir de 15.000 $ kefalet ücreti yatırmak zorunda bırakıldı.

İşte Siyonist İsrail’in aldığı ve acentalara gönderdiği skandal kararın maddeleri:

DUYURU

Tüm acentalara duyuru Kudüse gelen Türk misafirlerimize İsrail iç işleri bakanlığının uyguladığı yeni politika aşağıdaki gibidir:

1. Vizeler 15-17 gün önce başvurulması gerekir

2. Her grup için bankada 15.000 usd kefalet Türk Acenta tarafından yatırılması gerekmektedir

3. Kefalet vizenin başvurmasından 48 saat içerisinde yatrılması gerekmektedir.

4. Kefalet zinciri İsrail İç İşleri bakanlığı (Yerel) acentasını sorumlu tutuyor, (yerel) acenta ise Türkiyedeki Acenta’yı sorumlu tutar, Türkiye’deki acenta ise müşteriyi kefalet etmelidir.

5. Bu kefalet, grubun aynı anda girip aynı anda çıkması için gereklidir, gruptan ayrılan olursa bu kefalet İsrail İçişleri Bakanlığınca tahsil edilmektedir, Ayrıca eğer misafirler kışkırtıcı hareket yaparlarsa (bayrak çekme, solgan atma, polisle tartışma, protesto etme gösterilerde gibi)

6. Başvurulan misafirlerimiz Kudüs’e senede bir kere gelme hakkı var.

7. Her hangi bir değişiklik olduğu taktirde size direk bildireceğiz