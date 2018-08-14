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Siyonist İsrail'den Türklere yönelik alçak karar

Terör devleti İsrail Kudüs'e gitmek isteyenlere yılda bir kez vize vereceğini açıklayarak Kudüs'e tur düzenleyen firmaları bitirme kararı aldı! Siyonist rejim, Türkiye'den Filistin'e turist olarak gideceklere yılda sadece 1 kez izin vereceğini duyurdu.

14 Ağustos 2018 Salı 13:51
Siyonist İsrail'den Türklere yönelik alçak karar

Türkiyeli Müslümanların  çok ciddi rakamlara ulaşan Kudüs ziyaretlerinden rahatsız olmaya başlayan işgalci İsrail Türkiye’den Kudüs’e ve Mescid-i Aksa ziyaretine giden bazı isimleri  daha önce gerekçesiz olarak tutuklayıp gözaltına almış ve vizelerini iptal ederek deport etmişti. Siyonist İsrail rejimi, geçtiğimiz günlerde Türkiye’den Filistin’e giden 90 kişilik bir gruptan 77 kişiyi hiç bir gerekçe göstermeden Filistin’e sokmamış ve deport etmişti.

Habervakti.com’un haberine göre Siyonist İsrail rejimi, Filistin topraklarına Türkiye’den gidişlerin önünü kesmek için yeni bir süteç başlattı. Türkiye’den, Kudüs’e tur organize eden firmaların kapısına kilit vurmaları anlamına gelen bu yeni gelişmeyi kamuoyu habervakti.com dan okuyacak!

SKANDAL KARAR

İsrail,  Türkiye’den Filistin’e, Kudüs’e gitmek isteyenlere yönelik engelleme girişimlerine yenilerini ekledi. Buna göre bir yıl içerisinde Filistin’e giden vatandaşlar, aynı yıl içerisinde ikinci kez Filistin’e gidemeyecekler!
İsrail, Filistin topraklarına gitmek isteyen herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yılda bir kez vize vereceğini duyurdu.
Zor şartlara rağmen Kudüs seferleri düzenleyen firmalara ise yeni zorluklar gecikmedi. İsrail’in, Türk firmalarının Filistin’de çalıştığı yerel acentalarından 15.000 $ kefalet ücreti istediği bilgisine ulaştık. Buna göre Filistin’deki acentalarla çalışan Türkiye’li firmalar, her grup için ayrıca bir de 15.000 $ kefalet ücreti yatırmak zorunda bırakıldı.
İşte Siyonist İsrail’in aldığı ve acentalara gönderdiği skandal kararın maddeleri:

DUYURU

Tüm acentalara duyuru Kudüse gelen Türk misafirlerimize İsrail iç işleri bakanlığının uyguladığı yeni politika aşağıdaki gibidir:
1. Vizeler 15-17 gün önce başvurulması gerekir
2. Her grup için bankada 15.000 usd kefalet Türk Acenta tarafından yatırılması gerekmektedir
3. Kefalet vizenin başvurmasından 48 saat içerisinde yatrılması gerekmektedir.
4. Kefalet zinciri İsrail İç İşleri bakanlığı (Yerel) acentasını sorumlu tutuyor, (yerel) acenta ise Türkiyedeki Acenta’yı sorumlu tutar, Türkiye’deki acenta ise müşteriyi kefalet etmelidir.
5. Bu kefalet, grubun aynı anda girip aynı anda çıkması için gereklidir, gruptan ayrılan olursa bu kefalet İsrail İçişleri Bakanlığınca tahsil edilmektedir, Ayrıca eğer misafirler kışkırtıcı hareket yaparlarsa (bayrak çekme, solgan atma, polisle tartışma, protesto etme gösterilerde gibi)
6. Başvurulan misafirlerimiz Kudüs’e senede bir kere gelme hakkı var.
7. Her hangi bir değişiklik olduğu taktirde size direk bildireceğiz

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 13:51
  1. İsrail
  2. siyonist
  3. Kudüs

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp1 sa önce
    Tek çözüm : İsraili yok etmek ! O da adam ister ; Müslüman ise hiç bir zaman adam olamayacak . . . onun iin bağır çağır da yerine otur . . .
  • aliali1 sa önce
    siyonistler, sadece sürenizin dolmasını bekliyoruz, hükmünüz verildi.
  • mehmedmehmed1 sa önce
    devletimiz uyumaz inşaallah 1 kıbrıs gazına yaklaşanı vururuz demesi 2filistinde üs kurma..3yahudilerin mallarına el atıdan özel operasyonlar çekme 4 filistinlilere silah temini ve eğitim..5 israil ordusuna el altından oparesyon v.s say say bitmez
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Namuzsuz alçak İsrail iti bir gece ansızın tepesinden aşağı bombaları yemeyi beklesin öyleyse...
  • KZUKZUKZUKZU1 sa önce
    SIYONIST ISRAILISTILA ETIGI FILISTIN TOPRAKLARINI NASIL OLUYORDA KENDI TOPRAKLARIYMIS GIBI VIZEYE TABI TUTUYOR ORASI FILISTININ TOPRAKLARI ANCAK FILISTINLILER VEIZE UYGULAYABILIR SIYONISTLERIN BUNA HICBIR KANUNI HAKLARI YOKTUR NEDEN DÜNYADAKI MÜSLÜMANLARHZ MUHAMEDE SENEDE BELLI BIR GÜN DUA GÜNÜ ILAN ETMIYORLAR KUDÜSE BÜTÜN MÜSLÜMANLARI TOPLANMAYA CAGIRMIYORUZ HEM DUA ETMIS OLURUZ HEM ISTILAYI PROTESTO ETMIS OLURUZ ISRAIL DÜNYANIN HER ÜLKESINDEN GELEN INSANLARA SALDIRMAYA GÜCÜ YETMEZ AKSI TAKTIRDE DÜNYADAKI BÜTÜN MÜSLÜMAN ÜLKELERINE SAVAS ACMIS OLUR.
  • hercaihercai1 sa önce
    Bizde yahudilere Vize koyalim, sadece 5 senede bir vize verilmeli bunlara bence! Onlarin yaptiginin 5 mislini yapacaksin ki akillari baslarina gelsin bu soytari teroristlerin!
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak1 sa önce
    uşağı abd bir yandan ,asıl fitnebaşı yahudi diğer taraftan ,müslümanları ezme hareketlerini dahada netleştirip çoğaltıyor.bize yaptıkları, ALLAH c.c yardımıyla tüm siyonistlerin ve onların kuklalarının başta abd olmak üzere cümlesinin sonu olsun,büyük acılar çeksinler amin,amin,amin.
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