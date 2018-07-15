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Siyonist İsrail'den Gazze'ye iki yeni saldırı!

Terör devleti siyonist İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah kentinde yer alan bir bölgeye yaklaşık 1 saat arayla 2 hava saldırısı düzenledi.

15 Temmuz 2018 Pazar 16:05
Siyonist İsrail'den Gazze'ye iki yeni saldırı!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin doğu sınırı yakınındaki Deyr Belah kentinde bir bölgeye yaklaşık bir saat arayla 2 hava saldırısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığından olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail savaş uçağının Hamas'a ait bir hedefi, İsrail'e yanan balon ve uçurtma gönderdiği gerekçesiyle vurduğu iddia edildi.

Hamas ve İslami Cihad, dün akşam, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 16:05
  1. İsrail
  2. Gazze
  3. Saldırı

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  • DoktorDoktor13 dk önce
    harmzzade pissrail ve dönme velisi bati alemini BOYKOT BOYKOT BOYKOT
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