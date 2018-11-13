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Siyonist İsrail'de saldırılar sonrası kabine toplandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze tarafından verilen karşılık sonrası kabineyi acil olarak toplama kararı aldı.

13 Kasım 2018 Salı 14:00
Siyonist İsrail'de saldırılar sonrası kabine toplandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere güvenlik kabinesini topladı.

Başbakan Netanyahu başkanlığında toplanan güvenlik kabinesinde Gazze'de yaşanan gerginlik ve İsrail'in atacağı adımlar masaya yatırılacak.

Başkent Tel Aviv'deki İsrail Ordusu Genel Merkezindeki toplantıya Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da aralarında bulunduğu üst düzey güvenlik yetkilileri katıldı.

Gazze'deki gerginliğe yönelik İsrail'in atacağı adımların kararlaştırılacağı toplantı devam ederken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da sürüyor.

İsrail'de 1 kişi öldü 50'den fazla kişi yaralandı

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 6 Filistinli şehit oldu, 25 kişi de yaralandı. Gazze'deki Filistinli grupların İsrail saldırılarına karşı attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi öldü, 50'den fazlası da yaralandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze’ye sızması oldu. Gazze’nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas’a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu, 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:00
  1. Ordu
  2. Gazze
  3. İsrail

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