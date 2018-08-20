0553 313 94 23

Siyonist İsrail ordusu dağılıyor! 10 yılda yüzde 40 arttı...

Haaretz gazetesinin iddiasına göre İsrail ordusunda psikolojik tedavi gören askerlerin sayısının, son on yılda yüzde 40 arttığı ifade edildi. Yayınlanan raporda, ordudaki psikolojik destek talebindeki artışın nedeni, İsrail vatandaşlarının büyük bir kısmının karşı karşıya olduğu zor sosyo-ekonomik şartlara ve ülkede askerlik yapma motivasyonunun düşmesine bağlandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 07:51
Siyonist İsrail ordusu dağılıyor! 10 yılda yüzde 40 arttı...

İsrail'in Haaretz gazetesinin, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı Psikiyatri Bölümü Başkanı Lea Schlaff'ın askeri bir dergide yayımladığı rapora dayandırdığı habere göre, İsrail ordusunda ruh sağlığı bozularak psikolojik yardım talebinde bulunan askerlere, geçen yıl toplam 47 bin seans psikolojik destek verildi.

Askerlerin 2013 yılına göre, 2 bin 500 seans fazla destek aldığına işaret edilen raporda Schlaff, son on yılda tedavi gören askerlerin sayısındaki yüzde 40 artışın aşırı olduğu ve bu artışın terapistlerin askerleri tedavi etmedeki performansını düşürebileceği uyarısında bulundu.

Habere göre, İsrail ordusundaki bazı yetkililer de askerleri psikolojik destek almaya iten nedenler arasında, özel harekat timlerinde görevlendirilmeleri olduğunu ifade ediyor.

Ordunun, durumları daha fazla kötüye gitmemesi ve intihar vakalarının önüne geçilmesi için ruh sağlığı bozuk olan askerlere acilen destek verilmesini tavsiye ettiği belirtiliyor.

İsrail'de her 6 erkek askerden ve her 15 kadın askerden birinin, psikolojik sorunlarını gerekçe göstererek ordudan erken terhis talebinde bulunduğu kaydediliyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 07:51
  1. Ordu
  2. israil
  3. israil ordusu
  4. Psikolojik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baran’dan, bayramda yerli çikolata tüketin çağrısı
    1. Baran’dan, bayramda yerli çikolata..
    2. Palandöken: Türkiye güçlü bir ülke,..
    3. Araç kiralayanlar dikkat! Mağduriyet..
    4. Firari FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yak
    5. ABD'den 4 ülkeye sert suçlama!..
    6. Şok oldular! "Fare gibi deliğe sıkıştık"
    7. Dolar bayram öncesi ne kadar?
    8. İlk gün 750 bin kişi havayolunu tercih..
    9. İstanbulluları şaşırtan görüntü!
    10. Yeni havalimanı ile bilet fiyatı düşecek
    11. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    12. Iğdır kurban bayramı namazı saati kaçta?
    13. Çiftçiye 50 bin koyun verilecek!
    14. Fındık 15 TL’nin altına inmesin
    15. ABD'li turistin Türkiye'de çektiği..
    16. Dolar haftaya nasıl başladı? İşte..
    17. İki ülkeden dev hamle! Savaş uçağı..
    18. Seleznyov'un hareketi VAR'dan kaçmadı
    19. Arefe günü oruç tutulur mu?
    20. Arefe günü tutulan orucun sevabı nedir?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'