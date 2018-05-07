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Siyonist İsrail Gazzelilere Kudüs için engel olacak!

İsrail, Ramazan ayı boyunca abluka altındaki Gazze’de yaşayan Filistinlilere cuma günleri Kudüs'e girme izni vermeyecek.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:37
Siyonist İsrail Gazzelilere Kudüs için engel olacak!

İsrail, Ramazan ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan 40 yaş üstü Filistinli erkekler ve yaş sınırı olmaksızın tüm kadınlara cuma günleri Kudüs’e girme izni verirken, abluka altındaki Gazze’de yaşayan Filistinlilere aynı “kolaylığı” sağlamadı.

İsrail ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu "kolaylıklar" Gazze’deki Filistinlileri kapsamıyor ancak, İsrail makamları durumu hala görüşüyor.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Kemil Ebu Rukn yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Ramazan ayı boyunca 40 yaş üstü erkekler ile 12 yaş altındaki erkek çocuklara ve tüm kadınlara cuma günleri Kudüs’e geçme izni vereceğini belirtti.

Ebu Rukn, ayrıca Batı Şeria’dan 30 ila 40 yaşları arasındaki 2 bin Filistinliye de Ramazan izni verildiğini kaydetti.

İsrail makamları daha önceki yıllarda yayımladığı genelgeyle Batı Şeria’daki Filistinlilerin yanı sıra Gazze’deki Filistinlilere de Kudüs’e geçme izni veriyordu.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:37
  1. kudüs
  2. İsrail
  3. Gazze
  4. Ramazan

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