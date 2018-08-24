Siyonist İsrail askerinin Filistin korkusu... Hüngür hüngür ağladı

Filistin'de Cuma günü yapılacak gösterilere müdahale etmek için toplanan işgalci İsrail askerlerinden biri, korkudan hüngür hüngür ağladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüde, bir İsrail askerinin, ''Ölmek istemiyorum. Sınıra gitmeyeceğim. Onların taşları var'' diyerek ağladığı görülüyor.

Onu ikna etmeye çalışan bir diğer asker ise, ''Biz daha güçlüyüz. Bizim de silahlarımız var.'' diyerek arkadaşını sınıra götürmeye çalışıyor. Ancak ağlayan asker, ''Onlar bizim silahlarımızdan korkmuyorlar'' diyerek çabaları sonuçsuz bırakıyor.