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Gündem Siyonist işbirlikçi Ekşi Sözlük suçüstü yakalandı: 'Çocuk öldüren işgal devletini savunmak kendi anasını satmaktan farksızdır'
Gündem

Siyonist işbirlikçi Ekşi Sözlük suçüstü yakalandı: 'Çocuk öldüren işgal devletini savunmak kendi anasını satmaktan farksızdır'

Katil İsrail'in Filistinli mazlumlara yönelik alçak saldırısı, içimizdeki kahpeler tarafından da destek gördü.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 07:08:00 - 2021-05-09 07:15:51
Siyonist işbirlikçi Ekşi Sözlük suçüstü yakalandı: 'Çocuk öldüren işgal devletini savunmak kendi anasını satmaktan farksızdır'

 Yeniakit.com.tr 

Terörist İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik önceki gün başlayan saldırıları, Kadir gecesinde de devam etti. İsrail askerleri, 700'den fazla Filistinli Müslümanın yaralanmasına sebep olurken, siyonist İsrail'in alçaklığı, içimizdeki kahpeler tarafından da destek gördü.

Ekşi Sözlük'te 'İsrail destekçisi olmak' başlıklı ihanet!

Ekşi Sözlük, terör devleti İsrail'in Müslüman kardeşlerimize yönelik saldırısını, 'İsrail destekçisi olmak' ifadeleri ile açtığı başlık altında yapılan yorumlarla destekledi. Ekşi Sözlük'ün kahpeliğine bir tepki de Duyarlı Müslümanlar Platformu'ndan geldi. Yeniakit.com.tr'ye konuşan Duyarlı Müslümanlar Platformu yönetimi, " 'İsrail destekçisi olmak' şeklindeki bir başlıkla içlerindeki kahpe holiganlığı deşifre eden sözlükçülerin olmayan vicdanları felce uğradı. Müslümanlığa ve İslam'a olan düşmanlıkları cibiliyetlerinden.... Peki Filistin'de masum çocukların da bulunduğunu ve onların da zarar gördüğünü bile bile siyonist İsrail'e şirinlik yapmak da neyin nesi? Bu İslam düşmanlığının da ötesinde, savaş suçunu legalize etme teşebbüsü ve fanatik siyonist uşaklığıdır." dedi.

'Çocuk öldürenleri savunmak kendi anasını satmaktan farksızdır'

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnişi hatırlatan Duyarlı Müslümanlar Platformu yönetimi, "Bu siyonist yalakası soysuzlara, benzer işbirlikçi FETÖ kahpeliğinin hesabını daha önce 15 Temmuz’da soran Müslüman Anadolu halkını hatırlatmak isteriz. Şirinlik uğruna çocuk öldüren işgal devletini savunmak, kendi anasını satmaktan farksızdır." ifadelerini kullandı.

Allah Ümmeti Ekşi Sözlüğün siyonist tayfasından korusun

Duyarlı Müslümanlar Platformu yönetiminin sözleri şöyle devam etti:

"Duyarlı Müslümanlar platformu olarak şunu da belirtelim; bu kan donduran başlığı açan ve siyonizme destek veren kopiller, şükürler olsun ki iktidar değilller. Aksi halde çoluk çocuğa da acımadan kıyabilecek bir siyonist hocaları var. Allah Ümmeti Ekşi Sözlüğün siyonist tayfasından korusun. Allahuekber!"

Yapılan aşağılık paylaşımlardan bazıları

 

 

 

 

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