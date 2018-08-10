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Siyonist gazeteci duyurdu: İsrail Gazze'yi BAE ile birlikte vurdu!

Siyonist gazeteci Edy Cohen, İsrail'in Gazze'yi, ABD uşağı BAE ile birlikte vurduğunu bildirdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 12:15
Siyonist gazeteci duyurdu: İsrail Gazze'yi BAE ile birlikte vurdu!

Orta Doğu'da yaşanan karışıklıklar ve Müslüman ülkelerde yaşanan dram tüm dünyanın gözleri önünde devam ediyor. Bu durumda Körfez ülkeleri de akılalmaz birliktelikler ve ilişkiler ile bölgede çıkarlarını gözetmeyi sürdürüyor. ABD'nin emrinden çıkmayan BAE, İsrail ile birlikte hareket etmeye de başladı. 

İsrail'in Gazze bombardımanına BAE uçaklarının da katıldığı belirtildi.

İSRAİLLİ GAZETECİ DUYURDU

İsrailli gazeteci Edy Cohen, İsrail'e F-35 savaş uçağı eğitimi almak için gelen Birleşik Arap Emirlikleri pilotlarının 3 hafta önce Gazze saldırısına katıldığını açıkladı. BAE ordusunun Hava Kuvvetlerine bağlı pilotlarının İsrail ordusuyla omuz omuza Gazze'deki hedefleri vurduğu ve tatbikata katılım sağladığı belirtildi.

GAZZE'DE KATLİAM

İsrail ordusu, Gazze’den 180 roket ve havan topunun İsrail vatandaşlarının bulunduğu yerleşim yerlerine atıldığını iddia ederek Gazze'ye operasyon gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi’ndeki 150 hedefe yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiği ifade edildi. Saldırılarda sivillerin de hedef alındığı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 12:15
  1. BAE
  2. Filistin
  3. israil

YORUM YAZ

  • BedduaBeddua29 dk önce
    Allah belâlarını versin.
  • MahirMahir38 dk önce
    Tek kelime ile: ŞERREEEEEEFSIZ BAE.
  • ihsihs39 dk önce
    BAE=İSRAİL=SUUD=MISIR
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