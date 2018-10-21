Siyonist gazete ortaklarını sattı, Trump ve Suudileri suçladı: Hepsi yalancı!

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İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda vahşice katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesi üzerindeki sis perdesi bütünüyle aydınlatılamazken, Suudi Arabistan’dan gelen çelişkili açıklamalar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudileri koruyan tavrı dikkat çekiyor. Terör devleti İsrail’de yayın yapan Yediot Ahronot gazetesi, her biri İsrail ile iyi ilişkiler içinde olan ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muahmmed bin Selman’ın yalan söylediklerini yazdı.

“Prens önce ‘turist’ dedi, sonra kabul etti”

İsrailli gazete, her tarafın kendi hesapları üzerinden planlar yaptığını ifade ederek, “Kimse doğruyu söylemiyor. Suudi Kralı Selman, dün sabaha kadar İstanbul’daki ölümü bilmiyordu” değerlendirmesinde bulundu. Prens bin Selman’ın Suudi Arabistan’dan İstanbul’a giden 15 kişinin önce turist olduğunu söylediğini yazan gazete, daha sonra prensin ölümü kabul ettiğini yazdı.

“Trump, bütün doğruları söylemiyor”

ABD’nin tutumunu da eleştiren İsrailli gazete, Trump için de şunları yazdı:

“O da bütün doğruları söylemiyor. Daha ilk aşamalardan beri istihbarat mahfilleri vasıtasıyla her şeyi biliyordu. Ama ölüm olayı iki kısma ayırmayı tercih etti: Bir taraftan, Suudi Arabistan bir cezaya uğrayacak; diğer taraftan, ilgilisi olduğu silah anlaşması…”