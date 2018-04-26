Siyonist baronlar Türkiye’ye savaş açtı

OSMAN YİĞİT / ANKARA

Haçlıların, Türkiye düşmanlığı bitmiyor... İsviçre ve Almanya merkezli Siyonist baronların kimya ve madencilik alanında faaliyet gösteren firması Clariant, tüm çalışanlarına skandal bir mesaj geçerek, “Türkiye’de yüksek güvenlik riski var. Türk Hava Yolları’nı ve İstanbul havalimanlarını kullanmayın” talimatı verdi.

Clariant’ın mesajında, “Türkiye, politik nedenlerden dolayı yüksek seviyede seyahat riski içermektedir. İstanbul seyahat noktası kullanılmamalıdır. 1 Mayıs 2018’den itibaren Türk Hava Yolları’nın seyahat acentesi olarak kullanmasının riski, maliyetinden çok olacaktır. Havayolu şirketi ve seyahat noktası olarak Emirates ve Dubai (BAE) uygundur. Eğer hala THY ile seyahat etmek istiyorsanız Türkiye’ye girerken yüksek güvenlik riskine muhatap olursunuz” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE’Yİ ZEHİRLEMEYE KALKMIŞLARDI!

Ankara Kahramankazan ve Balıkesir’de, su koruma havzaları ve mera arazilerinde yasalara aykırı madencilik faaliyetleri yürüttüğünü ve Türkiye’nin gıda maksatlı bitkisel yağ sanayine kanserojen hammaddeler sokmaya çalışırken suçüstü yakalandığını gündeme getirdiğimiz Clariant’ın bu tavrı Türkiye’ye ‘açık savaş’ ilanı olarak yorumlandı.

Türkiye’ye yönelik böylesi düşmanca bir tavır takınan Clariant, son olarak Çankırı’nın Orta ilçesinden geçen Devrez Çayı’nın hemen dibinde onlarca tarlayı ‘kamulaştırma’ yaptırarak ele geçirmeye çalışmasıyla gündeme gelmişti. Türkiye’de faaliyet gösterdiği uzun yıllar boyunca 1 tek kuruş vergi ödemesinde de bulunmayan firmanın, bu düşmanca tavrının ardından Orta’daki kamulaştırma talebinin geri çevrilmesi bekleniyor.

(İşte Siyonistlerin şirketi Clariant’ın yalan ve iftiralarla Türkiye’yi karalayıp çalışanlarına “Türkiye ve THY’den uzak durun” dediği skandal mesaj... Siyonist şirketin, İngiliz ve BAE hava yollarını önermesi ise dikkat çekti.)