Siyonist bakandan Arap ülkelerine çağrı: İlişkilerimizi açıklayalım

Londra merkezli Suudi haber sitesi Elaph'a konuşan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Arap ülkeleri liderlerini Mısır eski cumhurbaşkanlarından Enver Sedat'ın yaptığı gibi İsrail ile ilişkilerini açıklamaya ve bu ülkeyi ziyarete davet etti.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Lieberman, Arap ülkeleriyle yürütülen diyalog sonucu bölge sorunlarının yüzde 75'i konusunda anlaşma sağlandığını belirtti. İşlerin doğru yönde ilerlediğini ifade eden Lieberman, bölgeyle ilgili konularda Arap ülkeleriyle yapıcı bir diyalog ve tam bir görüş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Suudi Elaph gazetesi daha önce de işgal rejimi parlamentosu Knesset'teki muhalefet lideri Isaac Herzog ve İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile röportaj yapmıştı. Eisenkot, söz konusu röportajda İran'a karşı Riyad ve ılımlı Arap ülkeleriyle işbirliğine hazır olduklarını söylemişti.

ENVER SEDAT KİMDİR?

Mısır'da Hüsnü Mübarek'ten hemen önceki Cumhurbaşkanı olan Enver Sedat, Mısır Kralı Faruk'a karşı 23 Temmuz 1952'de yapılan darbeye katılarak siyaset alanına girmiş, 1960-1969 yılları arasında meclis başkanlığı yaptıktan sonra 5 Kasım 1970'te başkan Cemal Abdül Nasır'ın ölümü üzerine onun yerine cumhurbaşkanı olmuştu.

Sedat, Nasır'ın kadrolarını birkaç yıl içerisinde tasfiye ederek Sovyetler doğrultusundaki politikaları ABD merkezli bri hale getirmeye çalışmıştı.

Sedat, 1973 yılında meydana gelen Yom Kippur Savaşı'ndan sonra 1975'te Sovyetler Birliği ile ilişkileri kesmiş ve İsrail'le, Kudüs'ü ziyaret ettiği 19 Kasım 1977 tarihinden itibaren iyi ilişkiler geliştirmiş, 17 Eylül 1978'de ABD'nin arabuluculuğunda, İsrail'le masaya oturarak, Camp David Sözleşmesini imzalamıştı. Bu antlaşma ile İsrail tarafından Altı Gün Savaşı'nda ele geçirilen Sina Yarımadası, Mısır'a geri verilmişti.

Barış çabalarının sonucu olarak, Menahem Begin ile birlikte 1978 yılı Nobel Barış Ödülünü almıştı.

1981 yılında, Mısır'ın bağımsızlığının kutlandığı tören sırasında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Sedat'a 72 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Sedat'ı öldüren Yüzbaşı Halid el-İslâmbûlî, 1982 yılında idam edilmişti.

Enver Sedat'ın mezarı Kahire'de, öldürüldüğü tören alanının hemen karşısındaki Meçhul Asker anıtının altında bulunuyor.