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Siyonist bakan yine kudurdu! Mescid-i Aksa'yı bastılar

Terörist devlet İsrail'in Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi,polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

26 Şubat 2019 Salı 11:07
Siyonist bakan yine kudurdu! Mescid-i Aksa'yı bastılar

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in, bu sabah bir grup fanatik Yahudi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Ariel ve beraberindekilerin, Aksa'nın avlusunda bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

İsrail'deki koalisyon hükümetinde Yahudi Evi Partisi'nden bakan olan Ariel, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

Bu ilk değil

Geçen yıl birçok kez Aksa'ya baskın düzenleyen Ariel, en son 5 Şubat'ta Harem-i Şerif'e girmişti. 

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:07
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  2. bakan
  3. Mescid-i Aksa
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YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Ya arkadaş Mescidi Aksa babanızın malı mı? İsteyen gelir ziyaret eder. Orası Yahudilerin ibadethanesiydi önceden.

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