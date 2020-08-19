Siyon Av köpeklerini devreye koysanız da! Hepiniz vız gelir tırıs gidersiniz

Doğu Akdeniz’de Oruç Reis’in sismik araştırmalarından sonra “Yunan tiyatrosu” hukuksuzluk ve şımarıklığı orta oyununa, Fransız tehditkarlığı ve ciddiyetsizliğini bir tarafa ekleyip, Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmaya devam ediyor.

Diğer taraftan ABD başkan adayı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu darbeyle değil seçimle devireceğim” ifadeleri gündeme bomba gibi düştü ama bu açıklama bizim nezdimizde yok hükmündedir! Çünkü, Milletimiz Cumhurunun arkasında ölümüne gider.

ABD başkan adayı Joe Biden! Kendi işine bak. Türkiye’de kimi iktidara getireceğine, kimi iktidardan indireceğine bizler karar verir ve onu da Demokrasiyle seçim yoluyla yaparız.

Emperyalist Amerikalılar Türkiye’den parti başkanlarını CIA korumasında uçaklarına bindirip gezdirmeye alıştınız değil mi?

Hadi oradan o devirler geçti.

Joe sana tek söz söylemek gerekir zamansız anıran eşeğin sahibine hadi sür eşeğini Scranton, Pensilvanya’ya derler. Yıllarca kan emicilik yaptınız, terör illetini başımıza bela ettiniz, bağlamalı köpeğiniz Fetö ile darbe girişiminde bulundunuz.

Ne oldu! Türk milleti bir kaşıkta boğdu beslemelerinizi. Artık güçsüz ve her istediğinizi kabul eden bir Türkiye yoktur.

Bu yaptıklarınız Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansıması olarak düşünürken, birden bire satılmış, kukla münafık Arap, yezit rejimlerin İsrail ile anlaştıklarına tanık olduk.

Ya Rabbim, bana akıl ver, duyduklarımız rüya de! Kalktım rüyadan gerçeklere döndüm ve verdim cevabı.

Ey satılmış emperyalistlerin köpekliğini yapan İslam adı altındaki ülkeler ve Türkiye üzerine oyun oynayan emperyalistler “Mavi Vatan’da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi Mavi Vatan’ımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder.

ABD başkan adayı Joe Biden’ın son açıklaması bizim nezdimizde yok hükmünde demiştim. Şimdi siyon av köpekliğine soyunan satılmış, kukla münafık Arap, yezit rejimleri İsrail ile anlaştı ve köpekliklerini resmiyete döktüklerine tanık oluyoruz. Tarih bu olayı İslam Dünyasında kara leke olarak bir kenara yazacaktır.

Satılmış, kukla münafık Arap, yezit rejimleri Siyonistler, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptıkları anlaşma sonrasında sevinçlerinden Tel Aviv Belediyesi binasına Birleşik Arap Emirlikleri’nin bayrağını yansıttılar.

Ya Rabbi; siyonistleri sevindiren aşağılık satılmış Arap krallıklarını bizim elimizle kahru perişan eyle.

Hele adi satılmış köpeklere bakınız! BAE’nin rezillikleri! Allah yerin dibine batırsın!!!

Türkiye’nin gücünü, etkinliğini kabullenemeyenlerin Türkiye’nin başta dış politika, terör ve ekonomi ile çökerteceğini mi sandınız. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olursa Türkiye’nin gereğini yapacağını ifade ederek, “Gemimize (Oruç Reis) yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz” diye konuştu.

Aldınız mı cevabı!.

Zoruma giden Joe Biden’ın küstah açıklamaları değil, İslam adı altındaki siyon’un köpeklerinin yaptığı davranışlar.

Hepiniz de gelseniz vız gelir tırıs gidersiniz. Saygılarımla.