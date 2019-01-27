Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri belirlendi

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Birleşik oy pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11, HDP 12'nci sırada yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kura öncesi yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili bilgi verdi.

Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklere ilişkin itirazların karara bağlanma sürecinin devam ettiğini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir. Oy verme gününden bir hafta önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden ölenler ve vatandaşlıktan çıkarılanlarla ilgili listeler alınarak, seçmen listelerine işlenecektir. 4-17 Ocak arası itirazen dondurulan seçmen sayısı 88 bin 916. Kıyaslama açısından 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 32 bin 762, 2018 Milletvekili Genel Seçimi'nde ise 736'dır. 4-17 Ocak arası adres değişikliği yapan toplam seçmen sayısı ise 730 bin 87'dir.

1 Ocak 2019 itibarıyla oy verme günü esas alınarak, 18 yaşını dolduran kişilerin kayıtları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden çekildi. Kısıtlı hükümlü ve asker kayıtları düşüp, 4-17 Ocak tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Doğum, ölüm, adres tescili gibi işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılması, bu listelerin siyasi partilerle paylaşılması ve seçmenlere bina bazlı sorgulama imkanı sağlanmasının amacı askı listesinde bulunan yanlışlıkların siyasi partiler ve vatandaşlar tarafından itiraz edilerek, düzeltilmesinin sağlanmasıdır."

Seçimlerin siyasi partiler eliyle şeffaf olarak yapıldığına dikkati çeken Güven, oyların kullanıldığı ve sayıldığı 7 kişiden oluşan sandık kurulunun 5 üyesinin siyasi parti temsilcilerden oluştuğunu ifade etti.

- "Sandık sonuç tutanakları elektronik ortamda paylaşılacak"

Oyların sayım ve dökümünden ilçe seçim kuruluna ulaşmasına, oradan il ve Yüksek Seçim Kuruluna kadar ki süreçte, yani zincirin tüm halkalarında siyasi partilerin bulunduğunu vurgulayan Güven, şöyle devam etti:

"İlçelerde kaydedilen sandık sonuç tutanakları taranarak, Yüksek Seçim Kuruluna geldiği anda siyasi partilerle elektronik ortamda paylaşılacaktır. Yasal zorunluluk olmamasına rağmen şeffaflığı teminen ve dünyada sadece ülkemizde 2014 yılından bu yana ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları taranmakta ve siyasi partilerle vatandaşlarımızın bu tutanakları görebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Yapılacak seçimlerde daha önceki seçimlerde olduğu gibi sandık kurullarınca tutulan sandık sonuç tutanaklarının yanı sıra sayım döküm cetvelleri, ilçe ve il birleştirme tutanakları da taranarak siyasi partilerle paylaşılacağı gibi seçimin kesinleşmesinden sonra vatandaşların da erişimine açılacaktır."

Sadi Güven, siyasi partilerin sandıklara sahip çıkmasının önem arz ettiğine işaret etti.

Güven, sandığa üye verme hakkına sahip her partinin, sandıkların tamamına üye vermekle birlikte sandığa üyelerini eğitip göndermesi gerektiğini belirterek, "Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığıyla yürütülen ortak çalışma neticesinde daha önceki seçimlerde olduğu gibi Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla seçimlerde görev yapmak isteyenlere yönelik sertifikalı eğitim programı düzenlemektedir. Bu eğitim, seçim sonuçlarının sağlıklı alınmasında etkili olacaktır. Sandık kurulunun siyasi partili üyelerinin belirlenmesi ve görevlendirmesinde anılan kursa katılma ve sertifika zorunluluğu bulunmamaktadır." diye konuştu.

- İlk sırada Saadet Partisi var

Konuşmanın ardından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerini belirlemek üzere kura çekimi yapıldı.

Kura çekiminde kullanılacak fanusların birinde siyasi partilerin adları, diğer fanusta ise siyasi parti sayısı kadar rakam yer aldı.

Adları okunan partilerin temsilcileri, rakamların yer aldığı fanustan sıralarını çekti.

Buna göre, birleşik oy pusulasında soldan sağa doğru Saadet Partisi 1'inci, Bağımsız Türkiye Partisi 2'nci, Türkiye Komünist Partisi 3'üncü, Vatan Partisi 4'üncü, Büyük Birlik Partisi 5'inci, HÜDAPAR 6'ıncı, CHP 7'nci, AK Parti 8'inci, Demokrat Parti 9'uncu, MHP 10'uncu, İYİ Parti 11'inci, HDP 12'nci, Demokratik Sol Parti 13'üncü sırada yer alacak.