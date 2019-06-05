0553 313 94 23

Siyasi partiler AK Parti'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi

Ankara'da siyasi partilerin temsilcileri, AK Parti Genel Merkezi'ne bayram ziyaretleri yaptı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:29
Siyasi partiler AK Parti'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi

AK Parti Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulunan siyasi parti temsilcilerini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Ceylan">Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Tanıtım ve Medya Başkanı Burak Yıldız'dan oluşan heyet karşıladı.

CHP'den ziyaret

AK Parti heyetini, ilk olarak CHP heyeti ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki heyet, AK Parti heyetinin bayramını tebrik etti. Kaya, Türkiye'nin sevgiye ve adalete ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bizim sevdamız ve umudumuz Türkiye’dir. Türkiye’de bayramların dünyaya örnek olduğunu biliyorum. Bu bayram da Türkiye’nin dünyaya örnek teşkil edeceği bir gün olmasını diyorum. Çocuklarımız, torunlarımız ve yurttaşlarımız için her şeyin çok güzel olacağı, mutlulukların olacağı günler diliyorum" dedi.

AK Partili Sarıeroğlu ise Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin ramazan bayramını tebrik ederek, İstanbullulardan, bayramın ardından 23 Haziran'da vatandaşlık görevlerini yapmaları için sandık başına gitmelerini istedi.

MHP'den ziyaret

Daha sonra MHP heyeti ziyarette bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti heyetinin bayamını tebrik etti ve İstanbul seçimine değinerek, "İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum, öyle de bir hava var. Hayırlısıyla sonucu alacağız" dedi.

Sarıeroğlu da 31 Mart'tan başarıyla çıklarını belirterek, "Şimdi inşallah İstanbul'un daha da güzel olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bayram nedeniyle bu ara adayımız Sayın Binalı Yıldırım’ın Urfa ve Diyarbakır programları olacak. Sonrasında yanında yoğun bir çalışma temposuna 23 Haziran'a kadar gireceğiz" diye konuştu.

MHP'nin ardından Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:29
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. chp
  5. bayram
  6. AK Parti
  7. MHP
  8. DSP
  9. bayram ziyaretleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tekin belediye personeli ile bayramlaştı
    1. Başkan Tekin belediye personeli ile..
    2. Putin: "Rusya-Çin ilişkileri her..
    3. 25 yıldır hatim duası yapıp mezarlıkta..
    4. Cüneyt Çakır, Danimarka-İrlanda maçını..
    5. Tatilciler Marmara’nın "Bodrum"una..
    6. Elazığ'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1..
    7. Kuşadası’nda bayram hareketliliği..
    8. Alaplı’daşehitlik ve şehit..
    9. Mızraklı: "32 araç ve 162 personelle..
    10. Bayram tatilinin acı bilançosu artıyor!
    11. Bayat Belediyesi’nin bayramlaşma..
    12. (Özel) İstanbul Havalimanı yolunda..
    13. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan..
    14. "Profesyonel bir hırsızlık örneği..
    15. Otomobil, motosiklete arkadan çarptı:..
    16. Son anda otomobilden atlamayı başardı
    17. Kavşakta ambulansa yol vermek isteyen..
    18. Türk yıldız oyuncu Juventus'ta!
    19. Muğla'da tatilciler uzun araç..
    20. Siyasi partilerden AK Parti'ye bayram..
    21. "Eskişehirspor sevdamızdan..
    22. Hindistan’da termometreler 50’yi..
    23. Marmara ve Avşa tatilcilerin akınına..
    24. Destici bayramlaşma programında konuştu!
    25. Bayram tatilinin 5'inci gününde de..
    26. FETÖ’den gazetecilere olta tezgahı!..
    27. Çavuşoğlu'ndan peş peşe telefon..
    28. Suriyeli aile en acı bayramı yaşadı
    29. Başkan Gültak: "Temiz bir dünyada..
    30. Jandarmadan bayram denetimi
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor